Los videojuegos en consolas son cada vez más caros, por lo que es una muy buena idea aprovechar las pocas oportunidades que hay para conseguir juegos gratis. En esta ocasión, los afortunados son los usuarios de PS5, pues un título acaba de llegar a la PlayStation Store y se puede descargar sin costo.

El título debutó por sorpresa en la consola de Sony, y se trata de una buena noticia para los fanáticos de PlayStation. Esto debido a que, anteriormente, llegó a plataformas como Steam y recibió cientos de reseñas positivas. Por ello, vale la pena darle una oportunidad y añadirlo gratis a tu colección.

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Este llamativo lanzamiento se puede descargar gratis en PlayStation 5

La PlayStation Store está llena de juegos para todos los gustos y presupuestos. Ocasionalmente, también ofrece títulos sin costo, pero eso ocurre muy rara vez cuando hablamos de recientes lanzamientos para PlayStation 5. Si eres usuario de la consola, en la tienda hay una promoción irresistible en estos momentos, que te permitirá conseguir gratis un atractivo título.

FIVE-BN STUDIO lanzó por sorpresa New York Mysteries 2: High Voltage, un juego que te recordará a las aventuras point-and-click del pasado. El título pertenece a una saga que ha tenido bastante popularidad en PC, en móviles e, incluso, en consolas como Nintendo Switch.

Ahora, New York Mysteries 2: High Voltage está disponible para PlayStation 5 y puedes conseguirlo gratis, sin requisitos de por medio. Esto significa que no requieres tener una suscripción a PlayStation Plus ni cumplir otras condiciones para obtenerlo y pasar un buen rato.

Como te comentamos, el juego y otras entregas de la saga han recibido cientos de reseñas positivas en Steam. Los jugadores consideran que la IP recupera la esencia de las aventuras gráficas de hace décadas, con una historia interesante y una jugabilidad que desafía su mente con acertijos.

Para conseguir New York Mysteries 2: High Voltage, basta con que visites la PlayStation Store desde tu PS5 y busques su página. Ahí podrás descargarlo sin costo, pues FIVE-BN STUDIO decidió lanzarlo como una experiencia free-to-play.

En otras plataformas, los juegos de la saga son de pago, pero New York Mysteries 2: High Voltage para PS5 es gratis debido a que incluye compras internas opcionales, que sirven para conseguir monedas que te harán más fácil la aventura.

New York Mysteries 2: High Voltage debutó esta semana en la PS Store y se puede descargar sin costo

¿Qué ofrece New York Mysteries 2: High Voltage?

Si eres fan de los misterios, las cosas sobrenaturales y los juegos narrativos, entonces puedes estar seguro que pasarás un buen rato con New York Mysteries 2: High Voltage. El título es una aventura gráfica casual con estética noir, donde tu misión será resolver un gran misterio que tiene aterrados a los habitantes de Nueva York, Estados Unidos.

El juego se ambienta en la década de los años 1950 y su historia inicia en con un extraño incidente ocurrido durante una ejecución, en la prisión de Sing Sing. Te pondrás en los zapatos de Laura, una periodista que está en medio de una investigación para encontrar al culpable de una serie de asesinatos.

En cada escena del crimen, las víctimas son reducidas a un montón de cenizas, mientras que los testigos aseguran haber visto una extraña bola de electricidad. Deberás explorar más de 50 escenarios, disfrutar más de 40 minijuegos, encontrar objetos y pistas para resolver el misterio.

La aventura gráfica te sorprenderá con una historia llena de crímenes y misterios

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