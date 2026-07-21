PlayStation Plus recibirá hoy una atractiva lista de juegos en su catálogo, pero Sony acaba de hacer una aclaración importante que decepcionará a más de un jugador de PlayStation 5. Lo que pasa es que hubo un cambio inesperado que afectará a los suscriptores de PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe), pues la compañía cometió un error.

Por medio del blog oficial de PlayStation, Sony se disculpó con sus jugadores, pues sabe que algunos de ellos lamentarán su equivocación. Por ello, se tomó el tiempo para explicar qué sucedió y qué pasará con uno de los juegos que anunció para su servicio de suscripción.

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Sony aclara un importante detalles sobre las novedades para PlayStation Plus

A partir de hoy, los suscriptores de PlayStation Plus podrán disfrutar una nueva selección de títulos, entre los que hay exclusivos, atractivos AAA de terceros, juegos independientes y algunos clásicos de la era de PS2. Justamente, el error que cometió Sony involucra a uno de los juegos de dicha consola retro.

Lo que pasa es que PlayStation anunció la llegada de Indigo Prophecy, título de Quantic Dream también conocido como Fahrenheit, al catálogo de su servicio. El problema es que mencionó una versión de PS5, la cual no existe. El título se puede disfrutar en dicha consola, pero por medio de la retrocompatibilidad con la versión mejorada que llegó hace años a PS4.

En su blog, PlayStation insinuó que lanzaría una versión mejorada y nativa para su actual consola, pero todo se trató de un error. De hecho, en su publicación ya hay una aclaración al respecto, donde explica que no habrá una versión nativa para PS5 ni nada por el estilo.

“Una versión anterior de esta publicación afirmaba erróneamente que se estaba planeando una versión para PS5 de Fahrenheit y que estaría disponible en Japón y Asia”, comentó la compañía.

Dicho esto, el juego sí llegará hoy a PlayStation Plus, pero no como algunos fanáticos de Quantic Dream imaginaban. El título original de 2005 recibió elogios y definió el estilo narrativo del reconocido estudio. Narra la historia de un hombre acusado de un asesinato y la de los detectives que quieren descubrir la verdad, en un thriller lleno de misterio y elementos paranormales.

Indigo Prophecy se unirá al catálogo de PS Plus, pero no con una nueva versión para PS5

¿Qué juegos llegarán hoy a PlayStation Plus?

Sony no anunció otros cambios en las novedades para PlayStation Plus además del detalle de Indigo Prophecy, así que los suscriptores podrán disfrutar hoy una atractiva selección de títulos. Sin duda, los lanzamientos más importantes son Rise of the Ronin, exclusivo de PS5 desarrollado por Team Ninja, y Avatar: Frontiers of Pandora, título de Ubisoft basado en la saga de James Cameron.

Adicionalmente, los suscriptores tendrán acceso a Dying Light y Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind, Citizen Sleeper 2: Starward Vector y más sorpresas. Abajo está la lista completa de juegos para PlayStation Plus.

Avatar: Frontiers of Pandora

Rise of the Ronin

Firefighting Simulator: Ignite

Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind

Dying Light

Citizen Sleeper 2: Starward Vector

Snow Bros. Wonderland

Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy

Indigo Prophecy

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