2K y Visual Concepts presentaron oficialmente a los atletas que aparecerán en las portadas de NBA 2K27, la nueva entrega de la popular franquicia de baloncesto. El pívot de los San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, encabezará la Edición Estándar, mientras que la estrella de las Indiana Fever, Caitlin Clark, será la imagen de la Edición Deluxe. Por su parte, la leyenda de los Chicago Bulls, Derrick Rose, protagonizará la Ultra Edition, una versión de disponibilidad limitada.

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¿Cuándo sale NBA 2K27 y por qué tiene estos atletas en portada?

NBA 2K27 llegará el 4 de septiembre de este año para PS5, Xbox Series X|S, PC (Steam) y Nintendo Switch 2. Quienes adquieran la Edición Deluxe o la Ultra Edition podrán comenzar a jugar desde el 28 de agosto gracias al acceso anticipado, una semana antes del lanzamiento oficial.

De acuerdo con Zak Armitage, vicepresidente senior y gerente general de NBA 2K, los 3 jugadores representan distintas generaciones y estilos de juego, pero comparten la misma pasión por el baloncesto. Destacó que Wembanyama continúa redefiniendo el papel de los jugadores interiores, Caitlin Clark ha transformado el baloncesto femenil con su impacto dentro y fuera de la cancha, y Derrick Rose dejó una huella imborrable como uno de los bases más explosivos de la historia de la NBA.

Victor Wembanyama aseguró que aparecer en la portada de NBA 2K27 representa un sueño hecho realidad, ya que considera que la saga permite a los aficionados vivir el baloncesto todos los días y formar parte de una tradición que ha inmortalizado a algunas de las mayores leyendas del deporte.

Por su parte, Caitlin Clark destacó la importancia de convertirse en la primera jugadora de la WNBA en protagonizar una portada global individual de la franquicia. La basquetbolista afirmó que este reconocimiento también representa un paso importante para la visibilidad del baloncesto femenil a nivel internacional.

Derrick Rose recordó que ya había aparecido en la portada de NBA 2K13, pero señaló que contar ahora con una edición dedicada a su carrera es un honor especial. El exjugador comentó que espera inspirar a las nuevas generaciones de atletas a perseguir sus metas mediante el trabajo constante y la dedicación.

Ediciones de NBA 2K27. ¿Cuánto cuestan y qué incluyen?

2K confirmó que NBA 2K27 ya puede reservarse en PS5, Xbox Series X|S y PC, mientras que los usuarios de Nintendo Switch 2 pueden agregarlo a su lista de deseos por el momento.

Las ediciones disponibles son:

Edición Estándar – $69.99 dólares

Portada con Victor Wembanyama

Disponible el 4 de septiembre en PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC

Edición Deluxe – $99.99 dólares

Portada con Caitlin Clark

Disponible en PS5, Xbox Series X|S y PC.

Incluye 100,000 VC

Contenido para MyCareer con mejoras, camisetas de Victor Wembanyama y Caitlin Clark, además de una moneda de doble experiencia

Contenido para MyTeam con sobres, cartas y bonificaciones

Acceso anticipado desde el 28 de agosto

Ultra Edition – $149.99 dólares

Disponible por tiempo limitado hasta el 6 de septiembre de 2026

Portada con Derrick Rose

Incluye todo el contenido de la Edición Deluxe

Suma 35,000 VC adicionales

Pase Pro de la Temporada 1 y paquete de pases para las temporadas 7 a 9

Sudadera exclusiva de Derrick Rose para MyCareer

Cartas especiales para MyTeam, incluyendo una carta garantizada de 98 OVR y otra de nivel Invencible

Los jugadores que ya tengan NBA 2K26 y reserven la Ultra Edition en la misma plataforma recibirán 10% de descuento

También incluye acceso anticipado desde el 28 de agosto de 2026

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