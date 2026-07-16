Hay juegos que, por una u otra razón, desaparecen de las tiendas digitales y nunca volvemos a saber de ellos. Sólo en raras ocasiones, algunos títulos regresan de la tumba tras el cierre de sus servidores en busca de una nueva oportunidad.

Justo esto acaba de ocurrir con un popular título que cerró sus puertas en 2022 de forma inesperada, debido al fin de una plataforma necesaria para su funcionamiento. La buena noticia es que ahora regresó a Steam para que podamos volver a disfrutarlo gratis.

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Killer Queen Black está de regreso y puedes jugarlo gratis en Steam

A finales de 2019, Liquid Bit Games nos sorprendió con el lanzamiento de Killer Queen Black, un título de estrategia y plataformas para Nintendo Switch y PC. Debido a su naturaleza competitiva y multijugador, esta propuesta llegó posteriormente a a plataformas como XBOX One y el juego en la nube.

Luego de recibir reseñas positivas por parte de los jugadores y la prensa, Killer Queen Black tuvo un final inesperado a finales de 2022. El título cerró sus servidores y fue retirado de las tiendas digitales por la desaparición de GameSparks, plataforma que Amazon adquirió en 2018 y que era necesaria para el funcionamiento de varios títulos multijugador, incluyendo el proyecto de Liquid Bit Games.

El servicio finalizó en septiembre de 2022 y hubo juegos que no pudieron migrar a otra plataforma para conservar sus funciones online. El estudio independiente intentó rescatar Killer Queen Black, pero hacerlo realidad implicaban enormes gastos que no podían permitirse. Por ello, el título cerró en noviembre de aquel año, pero con la promesa de regresar en el futuro.

Liquid Bit Games cumplió con su promesa de liberar el código fuente del título para que Killer Queen Black pudiera resurgir de sus cenizas en algún momento. De forma inesperado, esto sucedió hoy, 16 de julio, pues el título ya está de nuevo disponible en Steam. Lo mejor de todo es que está disponible sin costo para los usuarios de PC.

Varios usuarios de la plataforma de Valve reaccionaron con entusiasmo al regreso del título, pues tienen buenos recuerdos de cuando lo disfrutaron en PC o en Nintendo Switch. Para revivir las partidas de Killer Queen Black o darle una oportunidad por primera vez, sólo debes ir a su página de Steam y dar clic en el botón “Jugar”.

Killer Queen Black está de regreso sin costo en Steam

¿Qué ofrece Killer Queen Black?

Como lo comentamos, hay jugadores entusiasmados con el regreso del juego independiente, pues en su lanzamiento fue reconocido por ser una experiencia bastante entretenida y desafiante. Killer Queen Black es un título multijugador con un fuerte componente competitivo que enfrenta a 2 equipos de 4 jugadores.

Cada escuadra se compone de una reina y 3 unidades, que deberán coordinarse para ganar. Hay varias formas de conseguir la victoria: acabar con la reina rival 3 veces, recoger bayas y llevarlas a la base enemiga o montar un caracol que se moverá lentamente hasta una meta.

De esta forma, la estrategia y la coordinación son muy importantes para ganar. La reina tiene un papel central en las partidas, pues es capaz de atacar y proteger al resto de los participantes, quienes pueden recoger bayas o cumplir ciertos requisitos para transformarse en guerreros.

Killer Queen Black es una experiencia competitiva muy divertida

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