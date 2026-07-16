Los dueños de Nintendo Switch 2 siguen esperando noticias sobre la llegada de grandes juegos de mundo abierto. Mientras muchos sueñan con ver Grand Theft Auto V o incluso Grand Theft Auto VI en la consola, un nuevo rumor sugiere que otra franquicia inspirada en la fórmula de Rockstar podría abrirse paso muy pronto.

Se trata de Watch Dogs Collection, una recopilación que apareció brevemente en una tienda antes de desaparecer. Aunque la información todavía debe tomarse con cautela, la filtración ha llamado la atención, especialmente porque Ubisoft aún no ha hecho ningún anuncio oficial.

Watch Dogs Collection aparece en una tienda para Nintendo Switch 2

De acuerdo con el listado filtrado, Watch Dogs Collection incluiría Watch Dogs, Watch Dogs 2 y Watch Dogs: Legion en un solo paquete para Nintendo Switch 2. Además, el producto estaría distribuido en formato Game-Key Card, una opción que varias compañías han utilizado para publicar juegos de gran tamaño en la consola.

Poco después de que los usuarios detectaran la publicación, el listado fue eliminado de la tienda. Esto alimentó las especulaciones, aunque también es importante recordar que una aparición en un minorista no garantiza que el proyecto exista o que llegue al mercado.

Por ahora, Ubisoft permanece en silencio y no ha confirmado la existencia de esta colección. Incluso, el conocido filtrador billbil-kun asegura que esto es falso. Debido a ello, toda la información debe considerarse únicamente como un rumor hasta que la compañía haga un anuncio oficial.

Una franquicia que prometía competir con GTA, pero perdió fuerza

Cuando debutó en 2014, Watch Dogs llamó la atención por su propuesta de mundo abierto centrada en el hackeo y la tecnología. Muchos jugadores la vieron como una alternativa a Grand Theft Auto, gracias a su combinación de conducción, exploración y libertad para completar misiones.

Sin embargo, la franquicia nunca logró consolidarse al nivel de otras grandes series del género. Aunque Watch Dogs 2 recibió una mejor respuesta por parte de la comunidad gracias a su tono más ligero y mecánicas refinadas, Watch Dogs: Legion dividió opiniones y tuvo un desempeño comercial por debajo de las expectativas de Ubisoft.

En los últimos años, diversos reportes han señalado que la compañía dejó la serie en pausa tras los resultados de su tercera entrega. Precisamente por eso, una colección con los 3 juegos podría representar una oportunidad para presentar la saga a nuevos jugadores, especialmente ahora que Nintendo Switch 2 continúa ampliando su catálogo con títulos de terceros.

De momento, habrá que esperar para descubrir si la filtración termina convirtiéndose en realidad o si únicamente se trató de un listado publicado por error.

¿Te gustaría jugar Watch Dogs Collection en Nintendo Switch 2? ¿Crees que la saga merece una segunda oportunidad? Cuéntanos en los comentarios.

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