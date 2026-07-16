PlayStation vuelve a estar en el centro de la atención, pero una vez más por una mala razón. A pesar de que ya pasaron poco más de 2 semanas desde que Sony anunció que dejará de fabricar juegos físicos, la comunidad se mantiene firme y aprovecha cualquier oportunidad para mostrar su inconformidad.

La compañía permaneció en silencio en redes sociales durante casi una semana, posiblemente con la esperanza de que el descontento de los usuarios disminuyera con el paso del tiempo; eso no sucedió.

Los fanáticos ahora recurren a los videos publicados en el canal oficial de PlayStation para expresar su enojo en un intento de salvar los juegos físicos. Y sí, títulos de terceros que nada tienen que ver con las decisiones de Sony quedaron atrapados en el espiral de negatividad y descontento.

Video relacionado: Ésta es la peor generación de PlayStation, y los números lo prueban

El canal de YouTube de PlayStation se inunda de críticas negativas

Fue el pasado 1 de julio de 2026 cuando Sony anunció mediante una publicación en su blog oficial que abandonará el formato físico a partir de 2028. Después de esa fecha, todos los futuros lanzamientos para PlayStation, lo que incluye experiencias first-party y juegos de terceros, sólo estarán disponibles en digital.

La noticia generó un gran malestar en la comunidad, justo como era de esperar. A pesar de que las quejas se acumulan por montones y ya surgieron peticiones en un intento de revertir esta situación, la compañía japonesa mantiene un perfil bajo y actúa con normalidad.

PlayStation tiene su propio canal de YouTube, donde comparte adelantos oficiales de sus próximos proyectos y avances de otros títulos de terceros. Lo curioso es que la inmensa mayoría de los trailers están inundados de comentarios negativos que hacen alusión al tema del formato físico.

Las críticas manchan a juegos de terceros que son ajenos a las decisiones de Sony. Sin ir muy lejos, la sección de comentarios del último trailer de Fortnite, que se publicó durante la mañana del 16 de julio, está lleno de críticas por parte de los jugadores que piden salvar los juegos físicos.

Quejas similares se encuentran encontrar en los más recientes adelantos de Marvel Tokon: Fighting Souls, PowerWash Simulator 2, BlazBlue Entropy Effect X y muchos más. El objetivo de la comunidad es bastante claro: ejercer presión con la esperanza de que PlayStation revierta su decisión.

No obstante, la comunidad descubrió un caso curioso. El trailer de lanzamiento de Instant Sports 2, un inofensivo y tierno juego de fiesta que ya disponible para PS5, es el primero en el canal de YouTube de PlayStation que cerró preventivamente la sección de comentarios antes de que la gente pueda expresar sus quejas sobre los discos físicos.

El trailer de Instant Sports 2 en el canal de PlayStation tiene los comentarios desactivados

Se desconoce por qué es el único avance hasta el momento que tiene desactivados los comentarios. Algunos fanáticos especulan que el estudio desarrollador detrás de Instant Sports 2 solicitó esa acción, aunque por ahora eso mera especulación. Parece que el video en cuestión está marcado como contenido infantil, lo que habría provocado que los comentarios se eliminaran por defecto.

Solicitan que investiguen a Sony ante el inevitable fin de los juegos físicos

Lo cierto es que la decisión de Sony ya afectó indirectamente a muchos estudios que sólo quieren promocionar sus proyectos.

La polémica continuará por el futuro previsible, y se antoja poco probable, al menos por ahora, que PlayStation dé marcha atrás con sus planes. Esta situación ya activó las alarmas de los defensores de la preservación y despertó preocupaciones muy serias en materia de propiedad digital.

De igual forma, algunos jugadores creen que el fin del formato físico pondrá a Sony en una posición privilegiada, pues la PS Store se convertiría en el principal canal para adquirir títulos digitales. En México, la diputada federal Iraís Reyes y el senador Luis Donaldo Colosio anunciaron que presentarán una denuncia ante la Comisión Nacional Antimonopolio para que se investigue a la compañía nipona.

Movimientos similares ya se observaron en Países Bajos y otros territorios. Dicho esto, un exejecutivo de PlayStation niega que Sony tenga un monopolio, pues son los publishers quienes fijan el precio final. De igual forma, la Unión Europea dijo que no puede hacer algo contra las compañías si deciden eliminar el formato físico.

Irónicamente, Instant Sports 2 sí tendrá un lanzamiento en físico en PlayStation

Pero dinos, ¿qué opinas de esta polémica? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con PlayStation.

Video relacionado: PlayStation está desesperado y quiere quitarte tu dinero...

Fuente