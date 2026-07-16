Nintendo sigue reforzando el contenido de Mario Tennis Fever con una actualización gratuita que encantará a los fanáticos del fontanero. La versión 1.1.0 incorpora varias novedades, pero hay 2 que destacan por encima del resto: una espectacular cancha inspirada en Super Mario Galaxy y la posibilidad de jugar en línea con amigos que ni siquiera poseen el juego gracias a GameShare, a través de GameChat.

Desde su lanzamiento en Nintendo Switch 2, Mario Tennis Fever ha recibido apoyo constante con ajustes y contenido adicional. Ahora, esta actualización busca mantener fresca la experiencia con un escenario completamente nuevo y una función social que aprovecha una de las características más llamativas de la nueva consola.

Super Mario Galaxy llega a las canchas de Mario Tennis Fever

La gran estrella de esta actualización es Galaxy Court, una cancha inspirada directamente en Super Mario Galaxy. El escenario transporta a los jugadores a un pequeño planeta en el espacio, recreando la estética y el encanto del clásico de Wii.

Aunque la velocidad de la pelota no cambia de forma importante, los rebotes son mucho más altos, lo que modifica el ritmo de los partidos y obliga a los jugadores a adaptar su estrategia. Además, la forma de la cancha varía dependiendo del modo de juego, ofreciendo una experiencia distinta en partidas libres, clasificatorias y enfrentamientos especiales.

Como parte de esta temática también llega Galaxy Court Match, una nueva variante para el modo Mix-It-Up. En este desafío aparecen los traviesos Prankster Comets, que alteran las reglas del encuentro conforme avanza el partido, haciendo que cada enfrentamiento sea impredecible.

Junto con la nueva cancha también debuta la Black Hole Racket, una raqueta especial capaz de crear un agujero negro cuando un Fever Shot impacta el suelo. Conforme crece, este fenómeno atrae a los jugadores cercanos y puede incluso dejarlos fuera del partido si su barra de energía se agota.

Ahora podrás jugar con amigos que no tengan el juego

La otra gran novedad de la actualización es la incorporación de GameShare vía GameChat, una función que aprovecha las capacidades de Nintendo Switch 2 para facilitar las partidas multijugador.

Gracias a esta característica, ahora será posible invitar a amigos mediante GameChat para disputar partidos, incluso si ellos no compraron Mario Tennis Fever. Los invitados podrán participar en encuentros usando controles tradicionales o controles por movimiento, además de disfrutar los minijuegos del modo Mix-It-Up.

Eso sí, Nintendo aclara que será necesaria una suscripción activa a Nintendo Switch Online para utilizar GameChat y acceder a esta función.

La actualización también incorpora 5 nuevos colores para Luma como personaje jugable, el atuendo clásico de Mario como recompensa por conseguir 5 medallas, nuevas opciones para seleccionar canchas, la posibilidad de elegir una raqueta aleatoria y múltiples ajustes de balance para varios personajes. Asimismo, se mejoró la detección de los Star Shots y se corrigieron diversos errores para optimizar la experiencia.

Con este nuevo contenido, Mario Tennis Fever continúa ampliando su propuesta y demuestra cómo Nintendo busca aprovechar cada vez más las funciones exclusivas de Nintendo Switch 2, especialmente aquellas enfocadas en facilitar el juego entre amigos.

¿Probarás la nueva función GameShare para jugar con amigos que no tienen Mario Tennis Fever? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente