La selección de Inglaterra perdió ante Argentina en la semifinal de la Copa del Mundo 2026, pero no todo son malas noticias para el combinado británico.

Al menos una de sus figuras históricas tiene razones para celebrar pues debutará como personaje en Fortnite: Battle Royale, la plataforma de entretenimiento de Epic Games.

No podemos dejar de pensar que esto era una especie de celebración anticipada en caso de que el resultado hubiera favorecido a los ingleses, pero bueno, el gaming no tiene la culpa y pronto podrás jugar con David Beckham.

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David Beckham, la leyenda de Inglaterra, llegará a Fortnite. ¿Cuándo debuta?

Si alguien sabe de fenómenos populares es David Beckham. Tal como Fortnite en años recientes, el futbolista fue un ícono mundial en su mejor momento y su imagen daba la vuelta al mundo. Tanto así que su peinado y forma de vestir eran imitados por millones.

2 eras de entretenimiento, sin duda, que se encontrarán en el exitoso Battle Royale. Fortnite dio la bienvenida a David Beckham, cuya skin estará disponible el próximo 17 de julio.

La imagen del exfutbolista tiene 2 variantes. La primera enfundado en el uniforme de su amada selección de Inglaterra. La segunda, elegante y de traje en su actual faceta de dueño de un club, el Inter de Miami de la Major League Soccer. Asimismo, hay momentos en los que luce sin playera y un destello dorado resalta todos los tatuajes que tiene en su pecho, espalda, brazos y cuello.

David Beckham en los videojuegos

Tal como lo mencionamos, hace más de 20 años David Beckham era un fenómeno de la cultura pop. Su imagen y su talento futbolístico se combinaron para convertirlo en un fenómeno de masas como pocos.

Por supuesto que esto tuvo impacto en los videojuegos más allá de sus apariciones en franquicias como FIFA y Pro Evolution Soccer.

En 2002, durante su acenso de popularidad como jugador del Manchester United, tuvo su propio videojuego. David Beckham Soccer debutó ese año como desarrollo de Rage Software, pero sus calificaciones fueron muy malas.

El mismo estudio lanzó un plataformero en 2D para Game Boy Advance llamado Go! Go! Beckham! Adventure on Soccer Island.

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