The First Descendant llegó en 2024 y casi de inmediato se convirtió en un éxito masivo gracias a sus atractivas waifus. Esto permitió que el juego alcanzara un pico de 264,860 jugadores en Steam el cual, con el paso del tiempo, fue quedando en el olvido. Ahora, Nexon quiere que su juego vuelva a destacar y para esto anunció una colaboración que llevará a Asuka y Rei de Evangelion al juego.

Así es, los rumores eran ciertos. Nexon confirmó que The First Descendant recibirá un nuevo crossover inspirado en Evangelion, una de las franquicias de anime más populares e influyentes de todos los tiempos. La colaboración comenzará el próximo 18 de junio de 2026 y marcará la primera vez que el shooter incorpora contenido basado en una serie de anime.

La compañía presentó un primer avance del evento, donde mostró a tres de las protagonistas más reconocidas de la saga: Asuka Shikinami Langley, Rei Ayanami y Mari Illustrious Makinami. Todas aparecerán con sus característicos plugsuits inspirados en la serie de películas Rebuild of Evangelion.

Aunque Nexon todavía no ha compartido todos los detalles de la colaboración, el tráiler permitió ver algunos de los aspectos cosméticos que estarán disponibles para los jugadores. Entre ellos destacan diversos skins inspirados en Evangelion y diseños especiales para armas que adaptan la estética de la franquicia al universo de The First Descendant.

¿Qué incluirá el crossover entre The First Descendant y Evangelion?

Por ahora, la desarrolladora mantiene bajo reserva gran parte del contenido del evento. Sin embargo, el avance confirma que los jugadores podrán obtener apariencias temáticas basadas en Asuka, Rei y Mari.

Asimismo, Nexon adelantó que también habrá gestos especiales (emotes), aunque todavía no mostró cómo lucirán dentro del juego. Se espera que en los próximos días revele más información sobre las recompensas, la duración del evento y la forma en que se podrán conseguir los objetos cosméticos.

La colaboración con Evangelion se suma a la estrategia de Nexon de mantener vivo el interés por su shooter mediante eventos especiales y contenido de franquicias reconocidas.

Puedes ver la colaboración en acción en el siguiente trailer:

Evangelion se suma a una larga lista de colaboraciones para The First Descendant

Esta no es la primera vez que The First Descendant apuesta por colaboraciones de alto perfil. Durante 2025, el juego recibió eventos especiales inspirados en NieR: Automata y Bayonetta, dos de las franquicias más queridas por los fans de los videojuegos japoneses.

La llegada de Evangelion representa un paso importante para el título, ya que se trata de su primera colaboración oficial con una serie de anime. Además, demuestra que Nexon busca expandir el alcance del juego más allá del público tradicional de los shooters.

El evento de The First Descendant x Evangelion comenzará el 18 de junio de 2026 en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Mientras tanto, los jugadores ya comenzaron a especular sobre si esta colaboración podría abrir la puerta a futuras alianzas con otras franquicias de anime.

¿Qué te pareció esta colaboración? ¿Te motivará a probar o regresar a The First Descendant?

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