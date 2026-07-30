Parece que fue ayer, pero la triste realidad es que ya pasó más de un año desde que vimos el segundo trailer oficial de Grand Theft Auto VI. Es fácil asumir que los fanáticos están sedientos de nueva información, por lo que hay una pregunta que se repite con regularidad: ¿cuándo habrá novedades sobre el sandbox?

La respuesta a esa interrogante permanece como un misterio, pues Rockstar Games guarda silencio sobre el tema. La buena noticia es que, de acuerdo con un famoso filtrador y otras pistas adicionales, parece que estamos a pocas semanas de obtener nueva información sobre el videojuego más esperado de la década.

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Habría nueva información sobre Grand Theft Auto VI en agosto de 2026

Tras una filtración masiva y numerosos reportes extraoficiales, la compañía finalmente compartió el primer adelanto oficial de GTA VI en diciembre de 2023. Aquel icónico adelanto, que permanece como uno de los más vistos en la historia de YouTube, permitió conocer la ciudad de Vice City y ofreció un vistazo a los protagonistas.

Más de un año después, en mayo de 2025, Rockstar Games puso fin al silencio y compartió el segundo trailer, el cual coincidió con la noticia de que el título se retrasaría hasta 2026. ¡Y eso es todo! Tristemente, ya no hemos obtenido nuevos avances que permitan ver al título en movimiento.

Lo más cercano a una nueva oleada de información tuvo lugar a finales de junio de este año, cuando los desarrolladores confirmaron el precio oficial y revelaron el contenido exclusivo que se ofrecerá en la costosa Ultimate Edition de $100 USD. En aquel entonces, también se lanzaron las preventas para PS5 y XBOX Series X|S.

Grand Theft Auto VI debutará en noviembre de 2026, así que es normal que los fanáticos se pregunten cuándo habrá novedades. El famoso filtrador NateTheHate, quien tiene un historial bastante sólido que le da cierta credibilidad, se pronunció al respecto en redes sociales y, en respuesta a un seguidor, afirmó que se compartirán noticias en agosto.

“Espero ver bastante de GTA VI el mes que viene”, comentó en X. La fuente también abordó otra pregunta recurrente: ¿el juego de mundo abierto podría sufrir otro retraso? Hay quienes creen que es una posibilidad debido a que Rockstar Games aún no comparte un video que muestre el gameplay real.

NateTheHate confía en que el juego aún debutará a finales de este año, y atribuye el silencio del estudio a una simple estrategia de publicidad. “Tienen un plan de marketing y se apegan a él. No hay motivo para estar preocupado”, señaló el filtrador en respuesta a otro usuario en redes sociales.

El tercer avance de GTA VI se compartiría en agosto de 2026

Rockstar Games actualiza la web de GTA VI

Las palabras de NateTheHate son suficientes para ilusionar a la comunidad, pero en días recientes surgieron otras pistas que sugieren que sólo es cuestión de tiempo para que el estudio propiedad de Take-Two Interactive sorprenda a los fanáticos con un nuevo vistazo a GTA VI.

La más reciente pista proviene de iGrandTheftAuto, una cuenta que se especializa a recopilar la nueva información sobre la franquicia de mundo abierto. En su perfil de X señaló que recientemente hubo una actualización sospechosamente oportuna en el sistema interno del sitio web oficial del videojuego.

La fuente señala que su monitoreo detectó un cambio en la página de internet del juego, y dicha actualización es la primera desde el mes pasado. “Es posible que se trate simplemente de una actualización rutinaria de código que realizan a finales de mes, pero conviene estar atento”.

En junio, por supuesto, fue cuando Rockstar Games levantó el telón y modificó su sitio web para mostrar la portada oficial y compartir nuevas capturas de pantalla del juego. “Hoy se han realizado [3] pequeñas actualizaciones en el sitio web. Sin duda, parece que algo podría suceder pronto”, señaló iGrandTheftAuto.

La cuenta especializada matizó sus declaraciones y en un post de seguimiento explicó que, tras realizar una inspección más detallada, descubrió que la actualización en el backend de la página de Internet sólo tuvo como objetivo mejorar el rendimiento del sitio web, pues parece que no se agregaron nuevas imágenes ni texto.

Naturalmente, nada de esto confirma que habrá un nuevo adelanto ni información adicional sobre GTA VI en las próximas semanas. Lo mejor será esperar a que los desarrolladores hagan un anuncio oficial.

En definitiva, el esperado trailer 3 permitirá apaciguar el descontento de la comunidad. Muchos jugadores están molestos al descubrir que las copias físicas en PS5 poseen bloqueo regional, y que incluso los códigos de descarga tienen fecha de caducidad en un país.

Grand Theft Auto VI podría mostrar su gameplay oficial muy pronto

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