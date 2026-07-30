La espera por The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake podría estar en su recta final. Aunque Nintendo todavía mantiene en secreto la fecha de lanzamiento de una de las reediciones más esperadas de su catálogo clásico, un par de movimientos recientes despertaron el entusiasmo de los fans.

Por un lado, el juego ya recibió su clasificación por edades en distintos mercados. Por otro, una aparente coincidencia con el calendario de lanzamiento de nuevos amiibos provocó que la comunidad comenzaran a especular sobre el posible día en que la aventura del héroe del tiempo regresará con una nueva versión mejorada para Nintendo Switch 2.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake ya fue clasificado en varios países

La ESRB actualizó la ficha oficial del juego en la eShop de Estados Unidos y confirmó que The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake tendrá una clasificación E10+ (Everyone 10 and older). El organismo explicó que esta calificación se debe a la presencia de “violencia fantástica” y “sangre animada”.

Cabe mencionar que la versión original del juego para Nintendo 64 recibió la clasificación E (Everyone), aunque esto no quiere decir que exista alguna diferencia, ya que simplemente la categoría E10+ aún no existía en aquel tiempo.

En Europa, el juego todavía no cuenta con una clasificación definitiva por parte de PEGI. Aun así, la eShop del Reino Unido ya muestra una clasificación provisional PEGI 12.

Por otro lado, el título recibió la clasificación B en México, lo que significa que está recomendado para jugadores de 12 años o más.

Cabe mencionar que las clasificaciones por edades suelen aparecer cuando un proyecto se encuentra muy avanzado en su desarrollo, por lo que la comunidad ya está cruzando los dedos para recibir información muy pronto del juego que llegará este mismo año.

¿Unos amiibos revelaron la posible fecha de lanzamiento de la entrega?

La otra pista que tiene hablando a los seguidores de la saga proviene de Nintendo UK. La compañía listó los amiibos de Sword Kirby y Dragoon y Noir Dedede y Hydra con fecha de lanzamiento para el 11 de noviembre.

A simple vista podría parecer un detalle sin importancia, pero existe un antecedente interesante: Nintendo lanza nuevos amiibos junto a uno de sus videojuegos exclusivos normalmente. Lo más curioso de todo es que, por ahora, la compañía todavía no tiene algún título confirmado para noviembre.

Esa situación llevó a varios usuarios a especular que The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake podría estrenarse precisamente ese día.

A pesar de esto, hay un detalle que mantiene a muchos fans en contra de esta teoría: el 11 de noviembre de este año cae en miércoles, mientras que Nintendo acostumbra lanzar la mayoría de sus juegos los jueves.

Por ahora, todo permanece en el terreno de la especulación y será necesario esperar un anuncio oficial. Lo único cierto, es que el regreso de Link está cada vez más cerca.

¿Crees que The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake llegará en noviembre? ¿Qué mejoras esperas ver en esta nueva versión? Cuéntanos en los comentarios.

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