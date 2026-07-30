Call of Duty: Black Ops 2 regresó con mucha fuerza a principios de este mes, pues tuvo un relanzamiento sorpresa para PS4 y PS5. Tanto fans nostálgicos como nuevos jugadores decidieron probar el port, y todo fue miel sobre hojuelas durante las primeras semanas; sin embargo, un hacker ya generó pánico en la comunidad de PlayStation.

Después de numerosas filtraciones, Activision finalmente confirmó que CoD: Black Ops 1 y 2 tendrían un port nativo para las consolas más modernas de Sony. Las nuevas versiones debutaron oficialmente el pasado 9 de julio de 2026 y, a pesar de las polémicas y las críticas, fueron un éxito comercial.

Es evidente que muchos jugadores disfrutaron regresar a los clásicos de Treyarch, mientras que los nuevos fanáticos por fin tuvieron la oportunidad de probarlos por primera vez; sin embargo, ahora la comunidad huye aterrorizada debido a un hacker que pone en riesgo las cuentas de las víctimas.

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Hacker puede reiniciar las cuentas de los jugadores de Call of Duty: Black Ops 2

Las trampas ya se volvieron una constante en los juegos de Call of Duty, especialmente en los más antiguos. De hecho, los hackers son la principal razón por la que las versiones originales de CoD: Black Ops 2 son prácticamente injugables en PC, PlayStation 3 y XBOX 360.

Muchos tenían la esperanza de que los ports para PS4 y PS5 estuvieran libres de estos inconvenientes, pero la triste realidad es otra. Recientemente, la comunidad de PlayStation reportó numerosos casos de jugadores que sufrieron un hackeo y vieron cómo perdieron el control de sus cuentas en cuestión de segundos.

La mayoría de los tramposos utilizan aimbot o wallhack para tener una ventaja competitiva durante las partidas del modo multijugador, pero estos casos resultan más alarmantes debido a que afectan el progreso y potencialmente ponen en riesgo los perfiles de los usuarios.

Según los informes, un hacker, que seguramente forma parte de un grupo más amplio, ya aterrorizó a los fans de Call of Duty: Black Ops 2. Los jugadores reportan problemas tras encontrarse con cuentas llamadas “C Isn’t Sharp” y “Who Isn’t Sharp”, entre otras. La forma en que funciona la trampa es desconocida, pero los efectos son notorios e inmediatos.

Los fanáticos informan que son expulsados del lobby tras encontrarse con esos gamertags en el modo multijugador, e incluso algunos descubrieron después del incidente que los hackers modificaron sus clases de armas, rangos y emblemas. Algunas víctimas incluso advierten que sus cuentas están bloqueadas por completo, por lo que simplemente ya no pueden jugar.

Él o los hackers conocidos como “C Isn’t Sharp” y “Who Isn’t Sharp” sobresalen de inmediato porque su nickname aparece en colores brillantes, a diferencia de las cuentas normales que poseen un nombre en blanco. La comunidad recomienda salir de la sala lo antes posible, aunque otros señalan que abandonar el lobby es inútil y que los jugadores aún están en riesgo.

Los hackers pueden reiniciar las cuentas de los jugadores de Call of Duty: Black Ops 2

El famoso streamer TimTheTatman fue una de las víctimas. En un video que se compartió en redes sociales, se puede observar que el creador de contenido fue hackeado en cuestión de segundos y perdió el control de su cuenta de Call of Duty: Black Ops 2 mientras transmitía en vivo. Claro, él es sólo uno de los tantos usuarios afectados hasta la fecha.

Los hackers invaden Call of Duty: Black Ops 1 y 2 en PlayStation

La comunidad advierte que hackers similares se observan en las versiones originales de XBOX 360, PC y PS3, por lo que están lejos de ser un problema nuevo. Y sí, hay quienes advierten que otros usuarios también pueden hackear a los jugadores,así que “C Isn’t Sharp” y “Who Isn’t Sharp” no son los únicos.

Ni Treyarch ni Iron Galaxy Studios se han pronunciado públicamente sobre esta situación, y se desconoce si los desarrolladores tienen la intención de abordar estos inconvenientes a la brevedad. También es un misterio si las víctimas actuales podrán recuperar el progreso de su cuenta.

Las compañías a cargo de los relanzamientos de Call of Duty: Black Ops 1 y 2 ya lanzaron varias actualizaciones en las últimas semanas. Los parches solucionaron problemas con el matchmaking y corrigieron otros problemas técnicos. Y sí, también se tomaron medidas para abordar los primeros reportes de trampas.

Poco después del estreno de los nuevos ports, los usuarios informaron sobre la presencia de hackers y jugadores que usaban un exploit para arruinar la experiencia de los demás. Los desarrolladores desactivaron algunas listas de partidas en el juego de 2010 para abordar estos inconvenientes.

A pesar de la cada vez mayor presencia de hackers, Call of Duty: Black Ops y Call of Duty: Black Ops 2 fueron un éxito comercial en PlayStation 4 y 5. De acuerdo con los informes, ambos juegos ya vendieron 7 millones de unidades en conjunto en las consolas modernas de Sony.

Lo anterior es una hazaña impresionante, sobre todo al considerar que los ports 100% digitales debutaron en medio de la polémica por el fin de los juegos físicos.

Los hackers peligrosos se apoderan de las nuevas versiones de CoD: Black Ops 2 en PS4 y PS5

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