El género de los RPG de mundo abierto recibirá una nueva propuesta gratuita que buscará combinar exploración, combates y misterios detectivescos. Se trata de Silver Palace, un proyecto que permitirá recorrer una enorme ciudad, conocer a toda clase de personajes y resolver casos extraños mientras los jugadores construyen su propia historia.

La aventura tendrá lugar en Silvernia, una ciudad donde las apariencias pueden engañar y cada encuentro podría conducir a un descubrimiento inesperado. Además de investigar sucesos misteriosos, los jugadores podrán relacionarse con diferentes compañeros y tomar decisiones que influirán en sus experiencias dentro de este mundo.

Pero no todo girará alrededor del trabajo detectivesco. De acuerdo con la descripción oficial, también será posible desarrollar otras actividades, como convertirse en un magnate inmobiliario o frecuentar una pequeña cafetería. Así, Silver Palace pretende ofrecer distintas maneras de disfrutar su universo, más allá de las investigaciones y los enfrentamientos.

Aquí puedes ver su avance:

¿Cuándo llegará Silver Palace y en qué plataformas estará disponible?

Elementa, compañía responsable de la publicación, y Silver Studio, desarrolladora del proyecto, confirmaron que Silver Palace estará disponible a partir del próximo 14 de diciembre. El título será gratuito y llegará a PlayStation 5 y PC, además de dispositivos móviles con iOS y Android.

Por ahora, los interesados ya pueden realizar su prerregistro. Esta iniciativa también contempla una serie de recompensas que se desbloquearán conforme la comunidad alcance diferentes objetivos de seguidores en las redes sociales oficiales del juego.

Silver Palace regalará personajes y otros objetos por su prerregistro

La campaña tendrá 5 objetivos que permitirán conseguir distintos recursos para comenzar la aventura. Entre los premios destaca un personaje de 4 estrellas, que estará disponible cuando se alcance la meta de 30 millones.

Estos son todos los objetivos anunciados:

15 millones: 80,000 Ounce.

20 millones: 10 unidades de The Science of All Things: Volume III.

25 millones: 5 Simulation Shot.

30 millones: un nuevo personaje de 4 estrellas.

35 millones: 10 Simulation Shot.

Con una propuesta que mezcla exploración, historias de detectives y actividades cotidianas, Silver Palace buscará hacerse un espacio entre los RPG gratuitos.

¿Te llama la atención esta aventura de mundo abierto? ¿Crees que su combinación de misterio y acción tiene potencial? Cuéntanos en los comentarios.

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