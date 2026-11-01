Resident Evil vive una era dorada, pues sus últimas entregas fueron un éxito y recibieron críticas muy positivas; sin embargo, la franquicia tiene un historial de adaptaciones muy malo, pues la mayoría de sus películas recibieron reseñas pésimas pese a ganar mucho dinero. Por suerte, el más reciente filme rompió esa mala racha.

La cinta dirigida por Zach Cregger llegó a los cines de México y el resto del mundo en septiembre, y fue un triunfo total al recaudar millones de dólares durante su paso por los cines. Si bien poco a poco desaparece de la cartelera para dar espacio a nuevos estrenos, mantiene el buen ritmo y acaba de alcanzar un hito muy importante.

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Resident Evil supera los $400 millones de dólares en recaudación

El director de este proyecto se declaró un fanático de los videojuegos de Capcom, pero mucho antes del estreno de su adaptación confirmó que presentaría una historia totalmente original ambientada en el universo de la franquicia. La ausencia de Leon S. Kennedy, Claire Redfield, Ada Wong y otros personajes clásicos molestó a muchos fans de la serie.

Pese a que Resident Evil: Noche Cero debutó envuelto en polémica y críticas, fue un éxito rotundo en todos los frentes. La cinta de terror recibió el visto bueno de la crítica, y en este momento posee un índice de aprobación de 97% en Tomatazos. Su excelente recepción se tradujo en muchas ganancias económicas.

El filme inspirado en el survival horror tuvo el mejor estreno de la franquicia, y demostró tener muy buenas piernas a largo plazo. En su séptimo fin de semana, sumó otros $2.5 millones de dólares en Estados Unidos, lo que da un total de $157.4 millones de dólares en la taquilla doméstica.

En el resto del mundo, Resident Evil también se mantuvo firme. El presente fin de semana, la película recaudó otros $7.5 millones de dólares para un total internacional de $242.5 millones de dólares. Esto quiere decir que el filme ya supera los $400 millones de dólares.

En definitiva, la cinta es muy popular. En el mercado extranjero, China es el país con más contribuyó a la recaudación global con $71.4 millones de dólares. Le sigue Reino Unido con $19.4 MDD, mientras que México se encuentra en el top 3 con $12.7 millones de dólares.

De esta manera, Resident Evil ya es la undécima película de terror más taquillera de todos los tiempos, sólo por detrás de la también reciente Backrooms, que recaudó $400.6 millones de dólares. Si mantiene la racha, es probable que el filme de Capcom y Sony Pictures entre en el top 10 en las próximas semanas.

Los expertos pronostican que la película dirigida por Zach Cregger terminará su recorrido en cines con una recaudación acumulada de entre $415 y 425 millones de dólares.

Resident Evil es una de las películas de terror más exitosas de la historia gracias a su recaudación de $400 millones de dólares

Zach Cregger está harto de la polémica de Resident Evil

Todo lo anterior es una hazaña impresionante al recordar que Resident Evil se convirtió de inmediato en blanco de críticas negativas por parte de los fanáticos de la franquicia. Los seguidores de los juegos arremetieron contra el hecho de que no se adaptó la historia de los títulos originales.

El director Zach Cregger respondió a los comentarios de la comunidad, y afirmó que los gamers se quejarían de todos modos y odiarían su película incluso si hubiera adaptado fielmente los videojuegos de terror. El éxito del largometraje demuestra que las críticas de redes sociales son una burbuja que no necesariamente se refleja en la realidad.

Zach Cregger está muy interesado en trabajar en más proyectos de la franquicia Resident Evil, y anteriormente señaló que tiene algunas ideas para una hipotética continuación. Y si bien la recaudación millonaria hace fácil creer que podría haber una secuela, el regreso del cineasta se pone en duda.

En un podcast reciente, el director expresó su frustración por el hecho de que gran parte de la conversación de la película giró en torno a los videojuegos.

“La [controversia] tenía que ver con si la película estaba a la altura de los diferentes estándares que tenían los distintos fans de los juegos. Era solo mucho sobre ‘¿por qué no es esto como el material fuente?’ O ‘¿por qué está bien que no sea como el material fuente?’”, comentó el director.

Zach Cregger trabaja actualmente en The Flood, un proyecto totalmente original. En otra entrevista, afirmó que las expectativas de los fanáticos en torno a Resident Evil fueron “realmente desagradables”, y se mostró “muy agradecido” de que su siguiente película se aleje de ese tipo de conversación.

Zach Cregger respondió a las críticas de los jugadores de Resident Evil

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