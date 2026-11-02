HoYoverse confirmó que Petit Planet, su próximo simulador de vida con temática espacial, debutará muy pronto en PC y dispositivos iOS y Android. El juego será gratuito y permitirá a los jugadores construir su propio planeta, decorarlo a su gusto, convivir con personajes entrañables y explorar diferentes rincones de un universo llamado Starsea.

La compañía reveló que el juego llegará el próximo 4 de diciembre en las plataformas mencionadas y también confirmó que el proyecto llegará a Nintendo Switch 2 en algún momento de 2027.

Crea tu propio planeta y construye una nueva vida

En Petit Planet, los jugadores asumirán el papel de Planet Tenders, quienes viajarán por el universo a bordo de Oumuamua, un espíritu espacial que escucha los deseos del corazón. Al llegar a su destino, podrán plantar una semilla llamada Luca Seed, que crecerá hasta convertirse en un Luca Arbor y dará forma al paisaje, las estaciones y el ecosistema de su pequeño mundo.

La personalización será uno de los elementos principales de la experiencia. Cada jugador podrá decorar su hogar, modificar el terreno y transformar los alrededores, desde las costas hasta el cielo. La idea es crear un espacio que refleje su personalidad, sin importar si prefieren un entorno natural, colorido o completamente fantástico.

Por supuesto, no estarán solos durante esta aventura. Los jugadores conocerán a diferentes habitantes conocidos como Neighbors, criaturas con personalidades e historias propias que podrán convertirse en sus amigos. Será posible ayudarlos, intercambiar regalos, compartir comidas y salir a pasear para fortalecer los vínculos.

Agricultura, pesca y exploración entre las estrellas

Las actividades cotidianas también tendrán un papel importante. Petit Planet permitirá cultivar ingredientes, pescar, atrapar insectos, buscar tesoros en la playa y cocinar nuevas recetas. Incluso habrá pequeñas criaturas que aparecerán inesperadamente mientras los jugadores realizan sus actividades.

Cuando quieran abandonar su hogar, podrán navegar por Starsea y visitar diferentes islas para conseguir materiales, descubrir criaturas y conocer nuevos personajes. También estará disponible el Galactic Bazaar, un espacio social donde los Planet Tenders podrán intercambiar objetos, participar en subastas, jugar y compartir sus creaciones con otros usuarios.

Petit Planet tendrá recompensas por su lanzamiento

HoYoverse también prepara diferentes actividades para celebrar el estreno. Los jugadores podrán participar en un sorteo de prerregistro, mientras que quienes inviten a 2 amigos a registrarse recibirán un atuendo exclusivo mediante el evento “Besties, Made to Match!”.

A partir del 1 de noviembre, estará disponible “Launch a Planet”, una actividad que permitirá diseñar planetas desde el sitio oficial y participar por premios especiales. Además, el juego ofrecerá más de 1,000 prendas y muebles que podrán conseguirse gratuitamente mediante la experiencia normal.

Finalmente, el primer evento de creación de temporada comenzará junto con el lanzamiento y ofrecerá premios en efectivo, recompensas dentro del juego y mercancía oficial para las creaciones seleccionadas.

¿Te gustaría construir tu propio planeta cuando Petit Planet llegue? ¿Crees que su propuesta podría convertirse en una alternativa interesante a otros simuladores de vida? Cuéntanos en los comentarios.

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