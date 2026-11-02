La llegada de Evolution Championship Series a Brasil representa un momento histórico para la comunidad de juegos de pelea de Latinoamérica. Sin embargo, el anuncio de Evo Brazil 2027 llegó acompañado de quejas por parte de los competidores que planean asistir al torneo. La molestia fue provocada por los precios de inscripción que sobrepasaban lo acostumbrado en las ediciones de otros países.

El torneo, que se celebrará del 26 al 28 de marzo de 2027 en el Expo Center Norte de Sao Paulo, abrió el registro de competidores y la venta de entradas el pasado 27 de octubre. La situación que generó dudas fue el anuncio de los precios del pase anticipado, que se podía conseguir por $44 USD por día o el equivalente a $120 USD por los 3 días del evento. Además, se reveló que los residentes de Brasil tendrían un descuento especial.

El precio se disparaba aún más en etapas posteriores, situación que afectó directamente a todos los asistentes, ya que, además de la inscripción, es necesario pagar poco más de $9 USD extras por torneo. La indignación se hizo notar en redes sociales por los altos costos y, de inmediato, la venta de boletos fue pausada para realizar algunos ajustes.

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¿Qué impacto generaron las quejas de los competidores?

Después de confrontar a los responsables del torneo con quejas a través de publicaciones en redes sociales, los jugadores fueron escuchados. Después de la pausa, los organizadores de EVO Brazil 2027 anunciaron que habían hecho correcciones y mostraron los nuevos precios, además de asegurar que todos los que adquirieron su entrada al evento antes del ajuste recibirían un reembolso parcial correspondiente a la diferencia de precio.

LOL



Locals get half price tickets but even the neighboring countries have to pay 1st world prices? This is ridiculous. I respect the charity initiative, but being basically region-locked is almost discriminative. pic.twitter.com/NHrZ5Mgq6j — Kane Blueriver @ home 🏠 (@KaneBlueriverCL) October 27, 2026

A continuación te compartimos los precios de EVO Brazil 2027 con el nuevo ajuste:

Compra anticipada (27 de octubre al 28 de diciembre):

Pase de 1 día: $33.09 USD

Pase de 3 días: $90.07 USD

Compra regular (29 de diciembre al 12 de febrero):

Pase de 1 día: $38.60 USD

Pase de 3 días: $106.62 USD

Última oportunidad (13 de febrero al 5 de marzo):

Pase de 1 día: $45.96 USD

Pase de 3 días: $126.84 USD

¿Los jugadores extranjeros deben pagar más?

Sí, los jugadores extranjeros deben pagar el precio completo, pero hay una razón que se apega a la ley brasileña. La organización contempla una modalidad de media entrada, que reduce el precio del boleto en 50%. Este beneficio responde a la legislación brasileña y está destinado a personas que cumplen determinados requisitos legales, como estudiantes y otros grupos contemplados por la normativa. Por lo tanto, no se trata de un descuento automático para todos los ciudadanos brasileños, y es aquí donde surge la confusión.

Según el sitio oficial de EVO Brazil 2027, la llamada Entrada Solidaria, ofrece un descuento de 40% a cambio de entregar 1 kg de alimento no perecedero, con excepción de sal y azúcar. El problema radica en que no se aclara si este beneficio es exclusivo para residentes brasileños, ya que normalmente aplica también para extranjeros en conciertos y otros eventos. Al mismo tiempo, el portal brasileño Gameblast, asegura que este beneficio no contempla a los extranjeros.

En cuanto a los visitantes internacionales, el sitio oficial publica sus tarifas en reales brasileños y no establece un precio general diferente por nacionalidad. En este artículo los precios se muestran en dólares por motivos de claridad en la información, pero en la página de EVO Brazil 2027 puedes encontrar el precio en reales brasileños.

Si aún no conoces los juegos elegidos para este torneo, aquí te dejamos el lineup oficial:

Avatar Legends: The Fighting Game

Fatal Fury: City of the Wolves

Guilty Gear -Strive-

The King of Fighters XV

MARVEL Tōkon: Fighting Souls

Mortal Kombat 1

Street Fighter 6

Tekken 8

Pero cuéntanos, ¿qué te parece esta situación? ¿Te parece que el precio es justo para un torneo de este calibre? No olvides dejar tus respuestas en la caja de comentarios al final de esta noticia. Si quieres saber más sobre el mundo de los juegos de pelea, no olvides visitar esta página.

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