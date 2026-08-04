Los fans de la estrategia por turnos ya pueden marcar una fecha en su calendario. Hooded Horse y Amplitude Studios confirmaron que ENDLESS Legend II abandonará el acceso anticipado y estrenará su versión 1.0 en septiembre próximo. La gran sorpresa es que el lanzamiento no será exclusivo de PC, pues el título también llegará al mismo tiempo a PlayStation 5 y Xbox Series.

Además del anuncio de las versiones para consola, los desarrolladores revelaron que ya está disponible un demo actualizado en todas las plataformas compatibles. Así, los jugadores podrán conocer las principales novedades antes del estreno oficial del título.

ENDLESS Legend II ampliará su contenido con nuevas facciones y más opciones estratégicas

La versión completa de ENDLESS Legend II incluirá importantes novedades para quienes disfrutaron el acceso anticipado que comenzó el 7 de agosto del año pasado en PC.

Entre los contenidos más destacados está la incorporación de los Sandshapers, la sexta gran facción del juego. Esta antigua civilización recuerda la época en la que el planeta Saiadha era un inmenso desierto y tiene como objetivo devolverle esa apariencia mediante la terraformación.

También debutarán las Rogue Factions, variantes de facciones ya existentes que ofrecerán historias, misiones y estilos de juego completamente diferentes.

Si eso no fuera suficiente, el juego añadirá una nueva facción llamada Mangrove of Harmony, creada junto con la comunidad de Amplitude Studios. Este grupo incluirá un héroe propio, nuevas aldeas, unidades reclutables, una línea de misiones exclusiva y habilidades inéditas.

Aquí puedes ver el avance del juego:

Habrá ediciones físicas y un demo para probar antes del lanzamiento

El juego llegará el próximo 17 de septiembre en su versión digital para todas las plataformas mencionadas. Además, los usuarios de PlayStation 5 podrán conseguir, en una fecha posterior por anunciar, 2 ediciones físicas especiales que se detallarán más adelante.

Lo mejor de todo es que, mientras llega el estreno del título, cualquiera puede descargar su demo que permite jugar con las facciones Kin of Sheredyn y The Last Lords. Esta versión ofrece un vistazo a las mejoras implementadas durante el acceso anticipado y sirve como una excelente oportunidad para conocer el sistema de estrategia y exploración de la entrega.

¿Piensas darle una oportunidad a ENDLESS Legend II cuando llegue a consolas? ¿Cuál de las nuevas facciones te parece más interesante? Cuéntanos en los comentarios.

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