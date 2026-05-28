Los juegos cozy siguen ganando popularidad y ahora un nuevo proyecto quiere conquistar a los fans de las aventuras relajantes. The Witch’s Bakery confirmó su lanzamiento para agosto y llamó la atención gracias a su hermosa propuesta visual y su encantadora temática.

El proyecto es desarrollado por Sunny Lab y publicado por Silver Lining Interactive. Además, contará con la participación de Cecile Corbel, compositora reconocida por su trabajo en la película The Secret World of Arrietty de Studio Ghibli.

La aventura llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch y PC, a través de Steam.

Un RPG cozy donde una bruja ayuda a las personas con un pan mágico

En The Witch’s Bakery controlarás a Lunne, una joven bruja que abre una panadería en el París moderno. Sin embargo, su trabajo va mucho más allá de preparar pan.

La protagonista tiene la habilidad de observar los sentimientos de las personas y sanar emociones gracias a la magia. Cada día estará dividido en 3 partes diferentes.

Durante el día, Lunne administrará la panadería y atenderá clientes junto a sus amigos. Por la noche, podrá recorrer las calles de París, fortalecer amistades y descubrir secretos de la ciudad.

Más tarde, llegará el momento de descansar, mejorar habilidades mágicas y decorar el taller personal de la protagonista. Conforme avanza la aventura, también conseguirás experiencia, dinero y fama.

París tendrá varios distritos llenos de actividades y secretos

Uno de los aspectos más llamativos del juego es su representación colorida de París. Los jugadores podrán visitar distintas zonas de la ciudad para aprender recetas, comprar objetos y conocer personajes nuevos.

Entre los lugares confirmados está Le Quai des Bouquinistes, una famosa área ubicada cerca de Notre-Dame. Ahí encontrarás vendedores de libros, vinilos, revistas antiguas y artículos de colección.

Cada distrito ofrecerá actividades únicas, tiendas especiales y nuevos personajes para conocer. Todo apunta a que la exploración tendrá un papel importante dentro de la experiencia.

Aquí puedes ver el trailer:

Los corazones rotos serán mazmorras mágicas

La parte más interesante de The Witch’s Bakery ocurre cuando Lunne entra en el “Heart Palace” de otros personajes. Estos lugares representan emociones y pensamientos convertidos en espacios mágicos.

Dentro de estas zonas, la protagonista deberá enfrentar problemas emocionales y encontrar ingredientes especiales para preparar panes capaces de sanar a las personas.

La idea combina exploración, narrativa y elementos RPG con una estética muy acogedora. Además, la música de Cecile Corbel promete darle aún más personalidad a la aventura.

Por ahora, The Witch’s Bakery sigue programado para estrenarse en agosto de 2026.

¿Te gustan los juegos cozy con elementos de RPG? ¿Le darás una oportunidad a The Witch’s Bakery? Cuéntanos en los comentarios.

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