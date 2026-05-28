Los fans del basquetbol arcade ya tienen una nueva cita marcada en el calendario. Play by Play Studios confirmó que NBA THE RUN tendrá una Beta abierta el próximo 30 de mayo, y permitirá que jugadores de diferentes plataformas compitan juntos antes del estreno oficial.

La prueba estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, mediante Steam. Además, contará con soporte cross-play, así que será posible enfrentarse con amigos sin importar dónde jueguen.

La Beta arrancará a las 11:00 AM, hora del centro de México, y terminará el mismo día a las 7:00 PM. Será una sesión corta, pero suficiente para conocer varias mecánicas principales del proyecto.

Habrá estrellas de la NBA y movimientos espectaculares

Durante esta prueba, los jugadores podrán elegir a varias figuras importantes de la NBA. La lista incluye nombres como Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant, Luka Doncic, Victor Wembanyama, Shai Gilgeous-Alexander y Giannis Antetokounmpo.

También aparecerán jóvenes talentos y figuras recientes como Cooper Flagg, Anthony Edwards, Ja Morant, LaMelo Ball y Jalen Brunson.

La Beta ofrecerá 2 modalidades distintas. En “Knockout Squads” cada usuario controlará a un integrante dentro de equipos de 3 jugadores. Por otro lado, “Knockout Solos” permitirá controlar al equipo completo.

Uno de los apartados más llamativos será el enfoque arcade y de estilo callejero. Los jugadores podrán realizar clavadas avanzadas, burlas y distintos movimientos especiales para presumir habilidades en la cancha.

Aquí puedes ver el avance:

NBA THE RUN quiere destacar por su estilo urbano y dinámico

El estudio también confirmó que los usuarios podrán probar movimientos especiales inspirados en jugadas callejeras reales. Entre ellos destacan crossovers, Shammgods y movimientos conocidos como Slip ‘N Slides.

Además, la beta incluirá a Destiny “DJ” Jackson como parte de los personajes Street Legends disponibles durante la prueba.

Todo apunta a que NBA THE RUN buscará combinar la velocidad y espectacularidad de los juegos arcade clásicos con elementos modernos y una fuerte identidad urbana.

El lanzamiento oficial del juego está programado para el 9 de junio en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

¿Planeas probar esta Beta abierta? ¿Crees que NBA THE RUN pueda competir contra otros juegos de basquetbol arcade? Cuéntanos en los comentarios.

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