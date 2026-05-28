Xbox Game Pass actualiza su catálogo con bastante regularidad, así que prácticamente cada semana hay algo nuevo que probar y descargar. En la mayoría de las ocasiones, Microsoft revela con semanas de antelación cuáles serán los títulos que se unirán a la librería durante el mes siguiente, pero a veces hay lugar para sorpresas.

Hay excelentes noticias en ese frente, pues un popular juego de terror se unió sin previo aviso a la colección del servicio de suscripción. Este lanzamiento llega en el mejor momento, ya que coincide con el estreno de Backrooms, la esperada película de horror psicológico inspirada en el creepypasta de Internet.

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Escape the Backrooms llega a consolas y Xbox Game Pass

Aquellos que ya unieron los puntos saben muy bien que nos referimos a Escape the Backrooms, una experiencia de terror cooperativa que se volvió toda una sensación en Steam a medida que la popularidad de la leyenda urbana aumentaba considerablemente en foros y redes sociales.

Este título multijugador debutó originalmente en 2022 bajo el modelo de acceso anticipado, mientras que la versión 1.0 se estrenó en octubre del año pasado. Hasta ahora sólo estaba disponible para PC, pero por fin los jugadores de las consolas de Microsoft y Sony podrán unirse a la diversión.

En efecto, Escape the Backrooms se lanzó de sorpresa para Xbox Series X|S y PlayStation 5. Ambos ports cuestan $12.99 USD, así que es una aventura muy económica. Vale la pena señalar que la versión de Steam tiene actualmente 20% de descuento y se puede adquirir por la baja cantidad de $7.99 USD, es decir, $92 MXN.

Y sí, hay una forma de jugar este título de Fancy Games y Secret Mode de forma “gratuita”. Junto al lanzamiento de las versiones de consolas, el videojuego se unió de inmediato al catálogo de Xbox Game Pass, por lo que los suscriptores de los niveles Premium, Ultimate y PC Game Pass pueden descargarlo sin cargo extra.

Escape the Backrooms también es compatible con la iniciativa Xbox Play Anywhere, lo que significa que se puede jugar tanto en las consolas de Microsoft como en computadoras con una sola copia. Por ahora, se desconoce por cuánto tiempo permanecerá en la librería rotativa del servicio de paga.

Escape the Backrooms llegó de sorpresa a Xbox Game Pass y ya está disponible en el servicio de suscripción

¿Qué es Escape the Backrooms?

Tal como su nombre deja muy claro, Escape the Backrooms es un juego de terror que toma mucha inspiración en el creepypasta que surgió en los foros de 4chan a finales de la década pasada. En esta propuesta cooperativa, un grupo de hasta 4 jugadores deben adentrarse en un laberinto interminable mientras se esconden de todo tipo de peligros.

Este videojuego de Fancy Games, Secret Mode y Blackbird Interactive ofrece más de 30 niveles, todos repletos de entidades aterradoras y muchos misterios. Es una experiencia social en el que los fanáticos pueden comunicarse con un chat de proximidad mientras exploran los espacios inquietantes, lo que aumenta la inmersión.

Escape the Backrooms tiene más de 100,000 reseñas positivas en Steam y presume un índice de aprobación de 90%, lo que significa que será del agrado de los entusiastas del terror y las experiencias cooperativas.

El debut de las versiones de consolas y la incorporación en Xbox Game Pass coincide con el estreno de Backrooms, la película dirigida por Kane Parsons y protagonizada por Renate Reinsve y Mark Duplass. El filme basado en la leyenda urbana recibió elogios de la crítica y se perfila para ser un gran éxito en taquilla.

La nueva película de Backrooms llega a los cines de todo el mundo

Pero dinos, ¿te animarás a probar este juego en el servicio de suscripción? ¿Verás la película? Déjanos leerte en los comentarios.

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