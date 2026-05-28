Las sorpresas siguen llegando a Disney Speedstorm y ahora le toca el turno a uno de los personajes más queridos de PIXAR. Rex, el simpático dinosaurio de Toy Story, se unirá oficialmente al juego como parte de la Temporada 20, algo que emocionó a muchos fans de la franquicia.

El corredor debutará el próximo 4 de junio de 2026, fecha en la que iniciará la nueva temporada inspirada en Peter Pan. Además del nuevo personaje, Gameloft prepara una de las funciones más ambiciosas desde el lanzamiento del juego.

Rex será un corredor de clase Trickster y tendrá rareza Rare. Su llegada también permitirá ver un adelanto de su kart, el cual mantiene el estilo divertido y caótico del personaje.

Los Super Karts serán la gran novedad de la Temporada 20

La actualización también introducirá los llamados Super Karts, una nueva clase de vehículos especiales pensados para ciertos corredores. Estos karts ofrecerán habilidades pasivas y activas adicionales durante las carreras.

El primer Super Kart estará diseñado para personajes Trickster seleccionados. Sin embargo, solamente los corredores con nivel de estrella 3 o superior podrán utilizarlos.

Cada Super Kart tendrá su propio sistema de progresión mediante Shards especiales y una nueva moneda llamada Bolt Coins. Estos vehículos podrán alcanzar hasta 3 estrellas y cada mejora añadirá una estrella completa.

Según explicó Gameloft, los Super Karts también cambiarán de apariencia conforme mejoren, así que lucirán más espectaculares con cada avance.

Las carreras prometen ser más locas y estratégicas

Los Super Karts incluirán habilidades activas y pasivas únicas. Cuando un corredor use uno de ellos, recibirá bonificaciones durante toda la competencia y podrá activar un poder especial mediante un botón dedicado.

La desarrolladora confirmó que las habilidades del corredor se combinarán con las del Super Kart. Gracias a esto, las carreras tendrán más opciones estratégicas y momentos caóticos.

Otro detalle importante es que las habilidades activas de los Super Karts no podrán cargarse, ya que solamente tendrán una forma estándar. Aun así, desbloquear todas las estrellas permitirá obtener todos sus beneficios.

La Temporada 20 apunta a ser una de las más importantes para Disney Speedstorm. Rex llegará acompañado de nuevas mecánicas que podrían cambiar completamente la forma de competir en línea.

¿Te emociona jugar con Rex en Disney Speedstorm?, ¿crees que los Super Karts mejorarán las carreras? Cuéntanos en los comentarios.

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