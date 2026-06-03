Los fans de los juegos de acción masiva recibieron una noticia inesperada. KOEI TECMO confirmó que DYNASTY WARRIORS 3: Complete Edition Remastered ya no llegará al Nintendo Switch original. En su lugar, el proyecto continuará su desarrollo exclusivamente para Nintendo Switch 2, consola que recibirá el juego al mismo tiempo que el resto de plataformas.

La compañía reveló que el lanzamiento está programado para el 1 de octubre. Con este movimiento, la remasterización de uno de los títulos más queridos de la franquicia dejará atrás a la primera generación de Switch para aprovechar el hardware más reciente de Nintendo.

DYNASTY WARRIORS 3 regresará con mejoras en Switch 2

La nueva versión de DYNASTY WARRIORS 3 buscará modernizar la experiencia original sin perder la esencia que convirtió al juego en un clásico. Los jugadores volverán a participar en enormes batallas inspiradas en la historia de los Tres Reinos de China, enfrentándose a cientos de enemigos en pantalla.

Además, quienes reserven el juego antes de su lanzamiento recibirán un contenido especial. Se trata del objeto exclusivo “Red Hare Saddle-Retro Style”, un artículo inspirado en el legendario caballo Red Hare.

El anuncio también confirma que la versión de Nintendo Switch 2 llegará el mismo día que las ediciones para las demás plataformas, evitando retrasos entre sistemas.

La edición Digital Deluxe incluirá contenido adicional

Junto con la edición estándar, KOEI TECMO ofrecerá una versión Digital Deluxe Edition, disponible por separado o en paquete con el juego base.

Entre los contenidos incluidos destacan 42 trajes retro inspirados en el DYNASTY WARRIORS 3 original, además de varios objetos especiales para fortalecer a los personajes durante la aventura.

También se agregarán artículos como Wind Scroll y Tiger Amulet, que aumentan el alcance y poder de ataque. A ellos se suman Six Secret Teachings, un objeto diseñado para acelerar la obtención de méritos de los oficiales.

Por si fuera poco, la edición incluirá 42 armas especiales que podrán utilizarse en sistemas de fusión, así como una colección de ilustraciones conceptuales de los oficiales del juego. Este material vendrá acompañado de comentarios del productor sobre el desarrollo original del título.

Una franquicia que sigue vigente

La saga DYNASTY WARRIORS ha sido una de las más importantes dentro del género musou. Durante décadas ha reunido a millones de jugadores gracias a su fórmula de combates multitudinarios y personajes inspirados en figuras históricas.

Con esta remasterización, KOEI TECMO busca acercar una de las entregas más recordadas de la serie a una nueva generación de jugadores.

¿Jugaste el DYNASTY WARRIORS 3 original? ¿Crees que fue una buena decisión cancelar la versión para Nintendo Switch y enfocarse en Switch 2? Cuéntanos en los comentarios.

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