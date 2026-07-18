Los servicios de suscripción nos sorprenden con nuevos videojuegos mes con mes, pero tienen una gran desventaja: su catálogo de títulos se renueva constantemente y atractivos títulos también dejan de estar disponibles. XBOX Game Pass acaba de añadir interesantes novedades a sus diversos planes, pero sus usuarios ya deben prepararse para despedirse de excelentes títulos que tienen los días contados.

En unas cuantas semanas, el servicio para XBOX Series X|S, XBOX One y PC perderá 8 títulos, incluyendo un aclamado juego con excelentes calificaciones en Metacritic, que muchos amantes de los plataformeros tienen en su lista de títulos favoritos.

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Estos 8 juegos dejarán XBOX Game Pass y PC Game Pass a finales de julio

XBOX Game Pass y PC Game Pass son las plataformas favoritas de miles de jugadores para disfrutar títulos de todo tipo por un precio accesible. Sus usuarios deben apresurarse para conocer 8 títulos antes de que sea demasiado tarde, pues dejarán de estar disponibles en consolas, PC y el juego en la nube a partir del próximo 31 de julio.

Uno de los títulos que más vale la pena probar es Celeste, considerado por muchos uno de los mejores plataformeros de la historia. El título de Maddy Makes Games recibió elogios por parte de los jugadores y la prensa, por lo que se coronó en Metacritic con una calificación de 92.

Paradox Development Studio retirará de los servicios de Microsoft uno de sus juegos más populares. Nos referimos a Crusader Kings III, título de estrategia ambientado en la Edad Media. Por otro lado, Mount & Blade II: Bannerlord, RPG de TaleWorlds Entertainment, también tiene los días contados.

Los fanáticos de los shooters deben darle una oportunidad a Sniper Elite: Resistance, título de Rebellion donde la puntería es fundamental para sobrevivir a una peligrosa campaña desarrollada en Francia.

Otros atractivos juegos independientes dejarán XBOX Game Pass a finales de mes. La lista incluye propuestas como Rain World, My Friendly Neighborhood, Whiskerwood, entre otros. A continuación, están todos los juegos que abandonarán el servicio:

Celeste y más juegos abandonarán XBOX Game Pass a finales de julio

Back to the Dawn

Celeste

Crusader Kings 3

Mount & Blade 2: Bannerlord

My Friendly Neighborhood

Rain World

Sniper Elite: Resistance

Whiskerwood

¿Qué títulos llegarán al servicio a finales de julio y en agosto?

En días recientes, XBOX Game Pass recibió atractivos juegos y también anunció la cancelación de la llegada de Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 a su catálogo. La buena noticia es que aún hay muchas sorpresas programadas para lo que resta de mes y para la primera mitad de agosto.

En los próximos días, el servicio recibirá títulos como The Planet Crafter, Halo: Campaign Evolved, SpeedRunners 2: King of Speed y más. Además, en agosto llegarán estrenos de día 1 como Beast of Reincarnation y Resonance: A Plague Tale Legacy. Abajo están las novedades que ya fueron confirmadas:

Esperados estrenos se sumarán al catálogo de XBOX y PC Game Pass en las próximas semanas

Julio:

Ascend To ZERO

The Planet Crafter

Halo: Campaign Evolved

Mistfall Hunter

SpeedRunners 2: King of Speed

Agosto:

Beast of Reincarnation (4 de agosto)

Monsters Are Coming! Rock & Road (6 de agosto)

Sandustry (13 de agosto)

Grave Seasons (14 de agosto)

Resonance: A Plague Tale Legacy (27 de agosto)

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con XBOX Game Pass.

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