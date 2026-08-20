Los amantes de los shooters en primera persona con propuestas extrañas tendrán una nueva opción para poner en su radar. RetroSpace ya tiene fecha de lanzamiento y promete llevarnos a una estación espacial donde todo salió mal.

El título de Kwalee y The Wild Gentlemen llegará en octubre a PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y PC, a través de Steam. Y su propuesta mezclará terror espacial, humor, ciencia ficción y una estética inspirada en los 60 y 70.

Una estación espacial atrapada en un agujero negro

La historia comienza en el año 2,177, cuando la humanidad depende de la flota AURORA para encontrar un nuevo hogar. Durante la misión, una de sus enormes estaciones se desvía de su trayectoria y termina dentro de un agujero negro.

El protagonista es un simple conserje que tendrá que recorrer Aurora 5 para descubrir qué ocurrió. El problema es que los pasillos están infestados de criaturas mutantes y la estación cambia constantemente entre 2 periodos temporales.

Los jugadores podrán avanzar mediante sigilo, enfrentarse directamente a los enemigos, crear distracciones, colocar trampas o incluso convertir los sistemas de seguridad en aliados.

Además, Aurora 5 contará con un diseño interconectado que permitirá descubrir nuevas rutas, atajos y zonas secretas. Esto también dará acceso a lugares previamente visitados desde diferentes caminos.

Mutaciones, clones y muchas formas de sobrevivir

RetroSpace también tendrá un sistema de mutaciones llamado Mutamods. Estas habilidades permitirán mejorar las capacidades de combate y sigilo del protagonista, aunque tendrán efectos secundarios inesperados.

La muerte también tendrá un papel importante. Aurora 5 puede crear clones del protagonista, pero cada resurrección tendrá consecuencias. Además, recuperar tus objetos del cadáver de tu antiguo cuerpo será parte de la aventura.

Todo esto estará acompañado por una estética y una ambientación retrofuturista que busca rendir homenaje a los clásicos de ciencia ficción.

Con su combinación de shooter en primera persona, terror espacial, sigilo, exploración y humor, RetroSpace apunta a ser una propuesta bastante peculiar a partir del próximo 1 de octubre.

¿Te llama la atención este shooter en primera persona con temática espacial? ¿Qué opinas de su combinación de terror, sigilo y mutaciones? Cuéntanos en los comentarios.

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