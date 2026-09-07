GameShare se ha convertido en una de las funciones más interesantes de Nintendo Switch 2, especialmente para quienes quieren probar un juego antes de comprarlo o simplemente disfrutar una partida con amigos.

La función permite que una persona que tiene un juego compatible lo comparta con otros jugadores, aunque ellos no tengan una copia. De esta forma, puedes jugar gratis mientras dure la sesión iniciada por el dueño del título.

¿Necesitas Nintendo Switch Online para usar GameShare?

Aquí hay una diferencia importante que conviene tener clara. Si utilizas GameShare de forma local, no necesitas una suscripción a Nintendo Switch Online. Esto permite que un amigo que tenga el juego lo comparta contigo directamente, incluso si utilizas un Nintendo Switch original.

La situación cambia cuando quieres utilizar GameShare mediante GameChat para jugar a distancia. En ese caso, todos los participantes necesitan un Nintendo Switch 2, conexión a Internet, una cuenta Nintendo y una suscripción activa a Nintendo Switch Online.

También hay que recordar que el jugador que recibe el juego solamente puede utilizarlo durante la sesión de GameShare. Cuando termina la sesión, el título compartido deja de estar disponible.

Todos los juegos compatibles con GameShare

Ahora, es momento de conocer la lista actualizada de juegos compatibles con la función hasta antes del Nintendo Direct de septiembre de 2026:

4PGP (usuarios locales y usuarios en una sesión de GameChat)

Bang Bang Bandits (usuarios locales y usuarios en una sesión de GameChat)

Big Brain Academy: Brain vs. Brain (usuarios locales y usuarios en una sesión de GameChat)

Brotato (usuarios locales)

Captain Toad: Treasure Tracker (usuarios locales y usuarios en una sesión de GameChat)

Card & Casino (usuarios locales y usuarios en una sesión de GameChat)

Cast n Chill (usuarios locales y usuarios en una sesión de GameChat)

Chillin’ by the Fire (usuarios locales y usuarios en una sesión de GameChat)

Chippy&Noppo (usuarios locales y usuarios en una sesión de GameChat)

Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (usuarios locales y usuarios en una sesión de GameChat)

Donkey Kong Bananza (usuarios locales y usuarios en una sesión de GameChat)

Donkey Kong Country Returns HD (usuarios locales)

EA Sports FC 26 (usuarios locales y usuarios en una sesión de GameChat)

Exit Lab: 15 Rooms (usuarios en una sesión de GameChat)

Fast Fusion (usuarios locales y usuarios en una sesión de GameChat)

Fruit Mountain Party (usuarios locales y usuarios en una sesión de GameChat)

Goat Simulator 3 (usuarios locales y usuarios en una sesión de GameChat)

Heave Ho 2 (usuarios locales y usuarios en una sesión de GameChat)

Human Fall Flat Nintendo Switch 2 Edition (usuarios locales y usuarios en una sesión de GameChat)

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment (usuarios locales y usuarios en una sesión de GameChat)

Kirby Air Riders (usuarios locales y usuarios en una sesión de GameChat)

Lynked: Banner of the Spark (usuarios en una sesión de GameChat)

Mario Tennis Fever (usuarios locales y GameShare mediante GameChat)

Marvel Cosmic Invasion (usuarios locales)

Mortal Kombat: Legacy Collection (usuarios locales y usuarios en una sesión de GameChat)

NBA 2K26 (usuarios locales)

NBA 2K27 (usuarios locales y usuarios en una sesión de GameChat)

Nicktoons & the Dice of Destiny (usuarios en una sesión de GameChat)

Obakeidoro 2: Chase & Seek (usuarios locales y usuarios en una sesión de GameChat)

Orbitals (usuarios locales y usuarios en una sesión de GameChat)

Overcooked 2 – Nintendo Switch 2 Edition (usuarios locales y usuarios en una sesión de GameChat)

Plants vs. Zombies Replanted (usuarios locales y usuarios en una sesión de GameChat)

Pokemon Pokopia (usuarios locales y usuarios en una sesión de GameChat)

Puyo Puyo Tetris 2S (usuarios locales y usuarios en una sesión de GameChat)

Reanimal (usuarios locales y usuarios en una sesión de GameChat)

Riichi Mahjong (usuarios locales y usuarios en una sesión de GameChat)

Rotwood (usuarios locales y usuarios en una sesión de GameChat)

Rushing Beat X: Return of Brawl Brothers (usuarios locales y usuarios en una sesión de GameChat)

Scott Pilgrim EX (usuarios locales y usuarios en una sesión de GameChat)

Sea of Stars (usuarios locales y usuarios en una sesión de GameChat)

Split Fiction (usuarios locales)

Spooky Spirit Shooting Gallery for Nintendo Switch 2 (usuarios locales y usuarios en una sesión de GameChat)

Star Fox (usuarios locales y usuarios en una sesión de GameChat)

Stardew Valley: Nintendo Switch 2 Edition (usuarios locales y usuarios en una sesión de GameChat)

Storm Lancers (usuarios locales y usuarios en una sesión de GameChat)

Suika Game Planet (usuarios locales)

Super Bomberman Collection (usuarios locales y usuarios en una sesión de GameShare)

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (usuarios locales y usuarios en una sesión de GameChat)

Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition (usuarios locales y usuarios en una sesión de GameChat)

Super Mario Odyssey (usuarios locales y usuarios en una sesión de GameChat)

Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV (usuarios locales)

Survival Kids (usuarios locales y usuarios en una sesión de GameChat)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate (usuarios locales y usuarios en una sesión de GameChat)

Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of The Mutants – Ninja Edition (usuarios en una sesión de GameChat)

The Prince of Tennis Doki Doki Survival – Eternal Passion Tie Break Game (usuarios locales y usuarios en una sesión de GameChat)

The Prince of Tennis Sweet School Festival – 40 and More (usuarios locales y usuarios en una sesión de GameChat)

Tokyo Scramble (usuarios locales y usuarios en una sesión de GameChat)

Unrailed 2: Back on Track (usuarios locales y usuarios en una sesión de GameChat)

Wobbly Life (usuarios locales y usuarios en una sesión de GameChat)

WWE 2K25 (usuarios locales y usuarios en una sesión de GameChat)

WWE 2K26 (usuarios locales y usuarios en una sesión de GameChat)

Una función que puede ahorrarte una compra

Como puedes ver hay varias opciones para aprovechar esta opción. Además, GameShare resulta especialmente atractivo porque permite que un grupo pruebe determinados juegos antes de invertir en ellos.

¿Ya probaste GameShare con alguno de estos juegos? ¿Qué título te gustaría que Nintendo añadiera a la función?Cuéntanos en los comentarios.

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