Como parte de la celebración por los 30 años de Pokémon, Masayoshi Oishi, reconocido cantante de anisong, ha completado uno de sus proyectos más ambiciosos. El también compositor reunió a los pokémon de todas las generaciones en Pokémon All Stars 1025, una canción que se estrenó con un video musical muy original.

El clip de 22 minutos de duración es el resultado final de un proyecto presentado en abril, con la primera versión de la canción donde aparecían 213 criaturas de bolsillo. A pesar de que era un buen número, The Pokémon Company nos adelantó que el futuro se sumarían el resto de personajes.

La espera al fin terminó y Pokémon All Stars 1025 ya se encuentra disponible en el canal japonés de Pokémon en YouTube. El video musical da un recorrido desde los primeros juegos de Game Boy hasta los títulos más recientes de la novena generación.

Solo tienes que atraparlos ya...

Si eres fan del anime de Pokémon, seguramente recordarás el Pokérap, una emblemática canción que daba un recorrido por algunos pokémon al final de cada capítulo. Lo curioso de este rap era que mencionaba los nombres de los personajes a modo de rima.

En el caso de Pokémon All Stars 1025 ocurre algo similar, pero Masayoshi Oishi decidió ir más lejos y dividir la canción en secciones para explorar diferentes géneros musicales. Para darle un toque especial, el video musical es ilustrado con páginas a modo de collage que utiliza ilustraciones y otros elementos sacados del anime, TCG y videojuegos.

Otro aspecto que llama la atención de Pokémon All Stars 1025 es su larga duración. La canción surgió como diferentes segmentos que al final se unieron en un solo videoclip.

Los encargados de esta gran labor fueron Masayoshi Oishi, eba y Pokémon Music Spotlight, quienes estuvieron a cargo de la letra, mientras que la composición y los arreglos fueron realizados por Oishi, eba, Sōnosuke Takao, Yūki Kishida y Utatane Kana.

¿Qué opinas de esta canción? ¿Te trae buenos recuerdos? No olvides compartir tus comentarios e inquietudes al final de esta nota. Si quieres saber más sobre Pokémon, puedes visitar este enlace.

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