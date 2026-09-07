Final Fantasy X es recordado como uno de los capítulos más importantes de la franquicia de Square Enix. Su historia, personajes y momentos emotivos marcaron a toda una generación de jugadores.

Sin embargo, durante su desarrollo existía una preocupación que hoy parece bastante curiosa. El equipo detrás del RPG llegó a considerar que el futuro de la saga podría estar completamente ligado a las experiencias en línea.

El anuncio de Final Fantasy XI cambió la perspectiva

De acuerdo con Yoshinori Kitase, productor de Final Fantasy X, el equipo trabajó en el juego bajo la posibilidad de que fuera su última experiencia importante para un solo jugador.

El comentario fue compartido por Game Informer en su edición más reciente. Kitase explicó que en aquella época existía la sensación de que el futuro de los RPG estaría dominado por los juegos en línea.

Esta percepción tenía un motivo bastante claro: Final Fantasy XI ya había sido anunciado antes del lanzamiento de Final Fantasy X. El undécimo episodio apostaría completamente por el multijugador masivo y marcaría una nueva dirección para la franquicia.

Por ello, el equipo quiso aprovechar Final Fantasy X para ofrecer una experiencia que estuviera a la altura de lo que los jugadores esperaban.

Kitase explicó que existía una determinación por entregar la mejor experiencia posible, bajo la idea de que Final Fantasy X podría convertirse en el último RPG para un solo jugador de la serie y parece que le pusieron todo su esfuerzo.

Final Fantasy X ayudó a definir el futuro de la saga

Con el paso del tiempo, aquella preocupación quedó superada. La franquicia continuó alternando propuestas para un solo jugador con proyectos enfocados en experiencias en línea.

Para Kitase, Final Fantasy X también representó un momento de madurez para la estructura narrativa de la saga. El productor considera que el juego ayudó a consolidar la combinación entre personajes, emociones y una historia dramática.

Esa fórmula terminó influyendo en la evolución posterior de Final Fantasy como serie, especialmente en la manera en que sus historias buscan conectar emocionalmente con los jugadores.

¿Crees que Final Fantasy X habría sido un cierre adecuado para la saga? ¿Cuál es tu RPG favorito de Final Fantasy?Cuéntanos en los comentarios.

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