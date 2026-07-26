La conversación en torno a la importancia del formato físico y la preservación en la industria de los videojuegos obtuvo mucha más relevancia en semanas recientes debido a un par de anuncios de PlayStation. Ahora, ya sabemos que las tiendas digitales de PS3 y PS Vita tienen los días contados, lo que generó un efecto dominó en el mercado de segunda mano.

Lo que sucede es que las copias físicas de numerosos títulos antiguos que sólo están disponibles en la vieja plataforma de Sony sufrieron un aumento de precio bastante significativo en días recientes, lo que implica que ahora son mucho menos accesibles en eBay y otras plataformas de reventa.

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Aumentan los precios de Puppeteer y más juegos exclusivos de PS3

El PlayStation 3 debutó en 2006, y durante su ciclo de vida les dio la bienvenida a muchos títulos first-party y experiencias de terceros. Una gran cantidad de esos lanzamientos también están disponibles para otras plataformas, y otros dieron el salto a PS4 o PS5 en los años posteriores; sin embargo, aún existen títulos que permanecen como exclusivos.

Tras darse a conocer que la PS Store del PS3 dejará de funcionar en cuestión de semanas en algunos territorios, algunos videojuegos experimentaron un aumento vertiginoso en su precio en tiendas de reventa como eBay y Mercari. En su mayoría, los títulos afectados son experiencias de nicho que tienen pocas copias en circulación.

Si bien muchos juegos antiguos de PlayStation 3 aún mantienen su precio habitual de reventa, los proyectos más desconocidos y que no se pueden jugar en ninguna otra plataforma vieron incrementos de hasta 400%.

De acuerdo con los informes, Puppeteer, el plataformero desarrollado por Japan Studio que vio la luz del día en 2013, es uno de los principales afectados por este fenómeno. Actualmente, las copias físicas se venden por más de $200 USD, e incluso algunas personas las ofrecen por hasta $300 USD. Antes de que Sony anunciara el cierre de la PS Store, las unidades disponibles costaban entre $60 y $70 USD.

Tristemente, ese no es el único título que se volvió notablemente más caro en días recientes. Folklore, el RPG de fantasía desarrollado por Game Republic y publicado por Sony en aquel lejano 2007, ahora se vende por hasta $150 USD, un aumento considerable al tener en cuenta que antes se ofrecía por no más de $50 USD.

De igual forma, 3D Dot Game Heroes, un videojuego de ATLUS con aspecto pixelart inspirado en los clásicos retro, ahora se vende de forma constante por encima de los $100 USD. Muchos de estas experiencias tuvieron un rendimiento comercial bastante modesto, por lo que no hay muchas copias físicas disponibles en el mercado.

Puppeteer, 3D Dot Game Heroes y más videojuegos clásicos de PS3 subieron de precio en tiendas online

Es por esa razón que proyectos como InFamous e InFamous 2, que vendieron millones de copias, no experimentaron una fluctuación tan grande y aún es posible adquirirlos a precios relativamente económicos, a pesar de permanecer como exclusivos. Al final del día, hay muchas unidades en circulación y, por ende, es más fácil encontrarlas.

La PS Store del PS3 y PS Vita cerrará muy pronto

Tristemente, se espera que haya más aumentos de precio y que pronto sea más común encontrar títulos antiguos y desconocidos de PlayStation 3 y PS Vita a costos sumamente elevados en las principales plataformas de reventa. Eso sí, aún es posible encontrar algunas de las experiencias en la PS Store a precios más accesibles.

Por ejemplo, Puppeteer cuesta la baja cantidad de $14.99 USD en la tienda digital. El problema es que, como ya habrán adivinado, la PS Store dejará de existir para las plataformas antiguas de Sony. El cierre provocará que muchos títulos exclusivos desaparezcan para siempre y que otras propuestas sólo se puedan conseguir mediante el formato físico.

Sony cerrará la PlayStation Store de PS3 y PS Vita en fases. En México, Honduras y Nicaragua, la tienda dejará de estar disponible a mediados de agosto, y su cierre coincidirá con el lanzamiento de los precios regionalizados. En otros países de LATAM y Oriente Medio, la tienda desaparecerá a finales de 2026.

Finalmente, el cierre definitivo de la PS Store para las consolas antiguas de Sony en todo el mundo tendrá lugar en julio de 2027. La compañía japonesa dio a conocer esa noticia el mismo día en el que anunció que dejará de producir videojuegos físicos a partir de 2028, lo que generó una reacción muy negativa por parte de la comunidad.

Expertos aseguran que estas decisiones representan un duro golpe a la preservación, y advierten que no hay seguridad para los clientes en temas de propiedad digital. También se espera que tengan un gran impacto en el mercado de segunda mano.

La PS Store de PS3 y PS Vita cerrará en Latinoamérica y el resto del mundo muy pronto

Pero dinos, ¿planeabas comprar algún título retro de PS3 antes del cierre? Déjanos leerte en los comentarios.

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