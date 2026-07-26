A diferencia de PlayStation y Nintendo, Microsoft apostó de lleno por la retrocompatibilidad. De hecho, actualmente los usuarios de XBOX Series X|S y XBOX One pueden disfrutar una gran cantidad de títulos de la primera y segunda consola de la compañía. Este programa se expandió a PC, y parece que es el nacimiento de algo más grande.

Hace apenas un puñado de días, 4 juegos clásicos del XBOX original llegaron a PC vía retrocompatibilidad. Como muchos especularon, parece que el gigante de la tecnología también tiene planes de llevar títulos de XBOX 360 a esa plataforma, o al menos cuenta con la tecnología necesaria para hacerlo.

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Juegos retro de XBOX 360 también llegarían a PC y serían retrocompatibles

El pasado 22 de julio de 2026, Microsoft sorprendió a la comunidad con un anuncio positivo: como parte de su objetivo de hacer que los jugadores tengan acceso a sus juegos clásicos en la mayor cantidad de dispositivos, amplió su estrategia de retrocompatibilidad y la llevó a PC.

El programa de retrocompatibilidad de XBOX para PC ya está disponible, y se estrenó con 4 juegos de la vieja escuela: Conker: Live and Reloaded, Fuzion Frenzy, BLiNX: The Time Sweeper y Crimson Skies: High Road to Revenge. Estos títulos están disponibles sin cargo adicional a través de XBOX Game Pass, pero los fanáticos también pueden comprarlos individualmente.

Tras el lanzamiento de esta iniciativa, los fanáticos se apresuraron a especular si era posible que los juegos de XBOX 360 también lleguen a PC en un futuro próximo. Microsoft aún guarda silencio sobre el tema, y tendremos que esperar para descubrir si los títulos de la segunda consola de la compañía también se volverán retrocompatibles en computadoras.

Dicho esto, una reciente filtración parece confirmar que, en efecto, es técnicamente posible que los juegos de la plataforma de 2005 lleguen tarde o temprano a PC.

Pocas horas después del lanzamiento de los primeros 4 juegos retrocompatibles de XBOX en PC, dataminers analizaron los archivos internos del programa para analizar el proceso que fue necesario para llevar esos títulos a ordenadores. De esta manera, los expertos descubrieron que es factible que los títulos del XBOX 360 también se ejecuten en PC.

De acuerdo con el especialista conocido como TheLunarixus en X, la capa de compatibilidad desarrollada por Microsoft para correr los videojuegos clásicos del primer XBOX en PC es, en realidad, una adaptación del emulador de XBOX 360 que actualmente permite a los jugadores acceder a los títulos retrocompatibles de dicha consola en XBOX One y XBOX 360.

Recordemos que, según reportes previos de informantes, Microsoft tenía planes de llevar los clásicos de XBOX y XBOX 360 a PC con un nuevo programa de retrocompatibilidad. Por ahora, únicamente algunos títulos de la primera consola de la compañía llegaron a ordenadores.

Juegos de XBOX 360 podrían ser retrocompatibles con PC, según nueva filtración

Más juegos clásicos de XBOX llegarán a PC

Los hallazgos de la comunidad parecen confirmar una vez más que los primeros 4 juegos clásicos de XBOX lanzados para PC se ejecutan en un emulador dentro de otro, además de que ese último ya tiene la funcionalidad para correr títulos retrocompatibles de XBOX 360.

Quizás lo más interesante es que un grupo de dataminers puso a prueba sus conocimientos y logró ejecutar en PC algunos juegos de XBOX 360 actualmente retrocompatibles en consolas con “distintos grados de éxito”. Esto parece confirmar que Microsoft planea expandir su programa, aunque la compañía aún no se pronuncia sobre el tema.

En el anuncio oficial, Jason Ronald, vicepresidente de la estrategia de próxima generación de XBOX, comentó que la iniciativa de retrocompatibilidad con PC permitirá a los jugadores tener acceso a experiencias clásicas y evitar que el “legado en los videojuegos quede en el olvido” con los avances tecnológicos.

El trabajador de Microsoft también insinuó que el programa admitirá más títulos que actualmente conforman la biblioteca de juegos retrocompatibles, que curiosamente está compuesta en su mayoría por propuestas de XBOX 360. Aun así, recomendamos moderar las expectativas y esperar un anuncio formal.

Mientras tanto, vale la pena recordar que los primeros 4 títulos retrocompatibles de XBOX llegaron a PC con mejoras gráficas y funciones extra, como reescalado a 4K, soporte Vsync, filtro anti-aliasing, opciones adicionales de idioma y soporte para logros. Se espera que las próximas adiciones al programa también incorporen estas características.

Juegos retrocompatibles de XBOX 360 podrían llegar a PC

Pero dinos, ¿qué te pareció esta filtración? ¿Crees que es cuestión de tiempo para que más juegos se vuelvan retrocompatibles? Déjanos leerte en los comentarios.

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