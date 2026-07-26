Resident Evil fue un pionero de los survival horror, y hoy está más vivo que nunca. Eso sí, a mediados de la década pasada enfrentó una crisis de identidad y pasó por un momento muy difícil. La franquicia sobrevivió a esa época oscura, y actualmente mantiene un flujo constante de lanzamientos. Los desarrolladores no tienen la intención de reducir el ritmo.

De hecho, Capcom dio a conocer durante una entrevista reciente que su intención es lanzar un nuevo juego de la serie cada año. Aunque es una noticia que ilusionará a los fanáticos, un miembro importante del equipo también dio a conocer que, debido a las prioridades del estudio, los jugadores no deben esperar un tipo muy particular de experiencias.

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Capcom sólo lanzará remakes y nuevas entregas principales de Resident Evil

Tras sobrevivir a su peor crisis, la serie japonesa de terror y acción regresó con más fuerza en 2017 con el lanzamiento del innovador y divisivo Resident Evil 7: Biohazard, que presentó un nuevo protagonista y optó por una perspectiva en primera persona. Desde entonces, hemos visto el debut intercalado de remakes y entregas 100% originales.

Parece que Capcom seguirá con ese formato, e incluso tienen el deseo de anualizar la franquicia. Así lo dio a conocer el productor Masachika Kawata, quien durante una conversación con la revista Game Informer habló sobre los planes a futuro de la saga.

El creativo señaló que los remakes son una buena manera de mantener activa la franquicia, además de que permiten al equipo “superarse constantemente y perfeccionar su técnica”. Además, señala que los relanzamientos de títulos clásicos son una buena oportunidad para financiar las nuevas entregas y otros proyectos, como Pragmata.

“Una de las razones para crear remakes es que producir una nueva entrega de la saga Resident Evil cada año sería una tarea titánica y difícil. Por lo tanto, poder retomar juegos antiguos y rehacerlos ayuda a Capcom a cumplir con el objetivo de lanzar un título de Resident Evil anualmente (…) Esto no significa que los remakes sean menos importantes. De hecho, son tan importantes como los títulos principales”, señaló el desarrollador.

Masachika Kawata se abstiene de profundizar en los juegos de la franquicia que actualmente están en la mesa de planeación, pero sus palabras ciertamente sugieren que los fanáticos pueden esperar más remakes y títulos que expandan la narrativa principal de la franquicia.

Si bien los jugadores tienen motivos para estar emocionados, hay una mala noticia. El trabajador de Capcom confirmó que su calendario de producción impide crear títulos spin-off, lo que seguramente engloba experiencias como Resident Evil Revelations o el infravalorado Outbreak.

“Quizás haya mucha gente a la que le gustaría ver más spin-off o similares, pero, sinceramente, el equipo da todo de sí ahora mismo al trabajar en nuevas entregas, como Requiem, o en remakes. Honestamente, en este momento es ahí donde centramos nuestros esfuerzos (…) No creo que quede mucho tiempo para un spin-off”.

Capcom dejará de hacer spin-off de Resident Evil para enfocarse en las entregas originales y los remakes

¿Cuáles son los próximos videojuegos de Resident Evil?

Si bien los fanáticos no deben esperar videojuegos derivados que se alejen de la línea principal, sí podrán disfrutar muchos proyectos en el futuro próximo.

Resident Evil Requiem debutó a principios de 2026 y fue un enorme éxito comercial, y Capcom ya dio a conocer que trabaja en una expansión narrativa. Los detalles oficiales sobre el DLC son escasos, pero rumores señalan que estará protagonizada por Leon S. Kennedy y presentará el regreso de Ada Wong.

Otros informes señalan que el contenido descargable tendrá algún tipo de conexión con Resident Evil Veronica, el remake del clásico protagonizado por Claire Redfield. Este proyecto se anunció durante el Summer Game Fest 2026, y sólo sabemos con seguridad que debutará en 2027.

El futuro de la franquicia es desconocido a partir de ese punto, pero informes señalan que Capcom también trabaja en una nueva versión de Resident Evil 0, la precuela que presenta a Rebecca Chambers y Billy Coen en el rol principal.

Eso sí, los fanáticos no deberían esperar un relanzamiento de Resident Evil 5, una de las entregas más controvertidas de la serie. De acuerdo con un famoso filtrador, la compañía japonesa prefiere rehacer el spin-off Resident Evil Revelations antes que la aventura protagonizada por Chris Redfield.

Por si fuera poco, se dice que Capcom también considera hacer un segundo remake de Resident Evil 1, la entrega original que lo empezó todo. Claro está, dichos reportes carecen de confirmación oficial y deben tomarse con cautela.

Capcom hará más remakes de juegos clásicos de Resident Evil

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