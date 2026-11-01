Fortnite es un free-to-play, lo que significa que cualquier jugador puede descargarlo sin costo alguno. Pero claro, tiene una trampa: la inmensa mayoría de sus objetos de personalización y demás artículos cuestan dinero real, y no son particularmente baratos. Pero gracias a un evento especial, será posible conseguir gratis todos los ítems de la tienda.

Junto al lanzamiento de la nueva minitemporada inspirada en One Piece, se puso en marcha una iniciativa única que permitirá a los jugadores obtener de forma gratuita todos los artículos que actualmente están disponibles en la store. Pero para aprovechar esta promoción, primero será necesario conseguir un token muy raro dentro del juego.

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¿Cómo conseguir gratis todos los objetos de la tienda de Fortnite?

Justo como se prometió, la minitemporada Fortnite: Treasure Hunters del capítulo 7 se puso en marcha el domingo 1 de noviembre de 2026. Esta nueva tanda de contenido especial se extenderá hasta el 5 de diciembre, y presenta una temática de pirata inspirada en One Piece.

Y claro, el saqueo de tesoros desempeña un rol clave dentro del contexto de este evento especial. Para conmemorar esta temática, Epic Games lanzó el que fácilmente es uno de los ítems más importantes en la historia del Battle Royale, ya que permite obtener de forma gratuita todos los objetos que están en la tienda del free-to-play.

Al inicio de esta nueva temporada, Fortnite incorporó nuevos cofres especiales que otorgan recompensas únicas. Durante la primera semana, es posible encontrar el aspecto de oro de A$AP Rocky, y en la siguiente podremos dar con el skin de Lil Uzi Vert. Estos objetos cambiarán con el paso de los días.

Pero sin duda, hay un objeto que sobresale: el Token de la Tienda Pirata. Se trata de una llave extremadamente rara que aparece dentro de las partidas y que se esconde en alguno de esos cofres. Se desconoce el porcentaje de posibilidades que tiene de aparecer durante una sesión, pero los jugadores concuerdan en que es muy difícil de encontrar.

Aun así, algunos fanáticos afortunados de Fortnite ya hallaron dicho ítem y compartieron videos en redes sociales que permiten ver cómo funciona.

Una vez obtenido, el Token de la Tienda Pirata se puede activar en 2 ocasiones: una antes del 15 de diciembre de 2026 y otra en 2027. Los jugadores pueden elegir el momento en el que desean canjearlo, ya que su efecto solamente durará 2 semanas. Durante ese periodo, será posible obtener 100% gratis cualquier objeto que esté disponible en ese momento en la tienda.

Lo anterior incluye skins, picos, mochilas, pantallas de carga, emotes, stickers, etcétera. Eso sí, hay un par de restricciones. Es imposible usar esa llave para obtener paquetes que sólo se pueden comprar con dinero real, como los bundles de la PS Store y otras ofertas similares. Tampoco es posible conseguir gratis una membresía de Fortnite Crew.

Los jugadores podrán encontrar el nuevo token de la tienda en las partidas multijugador de Fortnite

Aun así, es una oferta nunca antes vista que básicamente da acceso gratuito a la tienda del free-to-play. Por ejemplo, si un jugador obtiene el token y lo activa en este momento, podrá conseguir gratis todos los skins de One Piece, lo que incluye los aspectos de Luffy, Zoro, Nami, etcétera. También tendrá la oportunidad de reclamar los objetos de Halloween y Día de Muertos.

HERE IT IS YALL!! ITS ALLLLL OF THE SHOP FR IM SO HAPPY 🥹😭 pic.twitter.com/qo3hzhEL0D — snow (@snowslept) November 1, 2026

Así es posible conseguir más fácil el nuevo token de la store de Fortnite

Debido a que el efecto dura 14 días, obtener el objeto será muy difícil. Aun así, existen maneras de aumentar las posibilidades de encontrarlo. Los jugadores confirman que ese ítem se comparte entre todos los miembros de una party, por lo que jugar en escuadrones es la manera más eficaz de dar con él.

La comunidad de Fortnite también señala que visitar ubicaciones con nombre en el mapa y buscar en zonas de mayor concentración incrementa las posibilidades de encontrar los cofres piratas, aunque eso no garantiza que alguno de ellos contenga el token. Es probable que los fans tengan que jugar muchas partidas para hallar la llave.

Mientras los jugadores especulan, se rumorea que durante los domingos se realizarán las llamadas Horas del Tesoro, periodos en los que aumentará la frecuencia de aparición de los tokens que dan acceso a la tienda. Pero claro, eso aún no está confirmado.

El momento en el que llegó este evento es bastante curioso, y es fácil creer que es una medida para evitar que los jugadores abandonen Fortnite para jugar Grand Theft Auto VI. Al final del día, los fans deben buscar los cofres para encontrar el token que permite conseguir gratis los objetos de la store, lo que seguramente consumirá mucho tiempo.

Pese a que GTA VI acaparará los reflectores a mediados de noviembre, un analista cree que el temor por el juego de mundo abierto es desmedido, ya que títulos como el free-to-play de Epic Games no se verán muy afectados.

Fans de Fortnite podrán reclamar gratis todos los skins de One Piece si consiguen el nuevo token de la minitemporada

Pero cuéntanos, ¿ya encontraste el token? ¿Qué opinas de esta iniciativa? Déjanos leerte en los comentarios.

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