Dragon Ball Super: Beerus continúa con su transmisión semanal, pero una vez más se vio envuelto en polémica. Y es que, a pesar de que esta nueva versión pretende eliminar los inconvenientes de la serie original, muchos de los cambios que se realizaron simplemente no son del agrado de los fanáticos. Como prueba de ello, tenemos el nuevo episodio 4.

El cuarto capítulo del remake se estrenó en televisión japonesa y Crunchyroll el domingo 1 de noviembre de 2026. Es una adaptación muy fiel de la historia que vimos hace más de una década, y casi no hay añadidos resaltables. Aun así, el equipo de dirección hizo un cambio que dio mucho de que hablar y demuestra un grave problema del remake.

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Resumen del capítulo 4 de Dragon Ball Super: Beerus

El episodio 4 de Dragon Ball Super: Beerus continúa justo en el final del capítulo anterior, cuando Bills retó a Oolong a un desafío de Piedra, Papel y Tijera para darle una oportunidad de salvar la Tierra de su inevitable destrucción. Tal como sucede en el anime original, el cerdito falla y sella el destino del planeta.

Justo cuando el Dios de la Destrucción se dispone a eliminar el mundo y a todos sus habitantes con una enorme y poderosa bola de energía, aparece Goku y propone reunir las Esferas del Dragón para preguntarle directamente a Shenlong cómo invocar al Super Saiyajin Dios.

En ese momento, se nos revela que es posible obtener el poder de un SSJ Dios al reunir a 5 saiyajines de corazón puro. De esta manera, Goten, Trunks, Gohan, Vegeta y Videl (quién está embarazada), proceden a hacer el ritual. Al final del episodio, Goku se convierte en el Super Saiyajin Dios.

Antes de que finalice el capítulo, se nos revela a través de flashbacks que Vegeta sí cumplió su promesa de la saga de Majin Buu y llevó a Trunks al parque de diversiones. Recordemos que esa secuencia de la historia ocupó la totalidad del episodio 2 de la versión original de Dragon Ball Super, pero aquí es un simple recuerdo.

Los acontecimientos son esencialmente los mismos que vimos hace una década, pero hubo una serie de cambios que pretendían mejorar el ritmo y eliminar las escenas “innecesarias”. De igual forma, y tal como sucedió en episodios anteriores, algunas secuencias se rehicieron con una mejor animación y un estilo de dibujo más consistente.

El ritual del Super Saiyajin Dios es mucho más rápido en Dragon Ball Super: Beerus y presenta una canción inédita para la franquicia

Dragon Ball Super: Beerus modifica una escena infame del anime original

Pero hubo un momento que dio de qué hablar, y no para bien. Los fanáticos que vieron la serie de 2015 recordarán que, cuando Goku interrumpe a Bills y aparece en la parte alta del barco de Bulma, suena una música muy alegre. Muchas personas criticaron esa secuencia hace más de una década, pues creen que la canción es muy infantil.

El tema en cuestión se llama Omen of Vicory, y apareció en otros momentos clave del anime de 2015. Muchos se preguntaban si el episodio 4 de Dragon Ball Super: Beerus también lo utilizaría para la introducción de Goku, pero no sucedió. Entonces, ¿cuál música se empleó? Ninguna.

Efectivamente, la aparición milagrosa de Goku está en silencio y sólo podemos escuchar los efectos de sonido. La ausencia de una canción hace que la escena sea mucho más seria, pero hay quienes creen que Toei Animation cometió un error al no incluir un reemplazo musical que diera más fuerza a la secuencia.

En redes sociales, muchos jugadores criticaron ese momento y otras escenas del episodio 4. Otros aprovecharon la oportunidad para mostrar la nueva versión de Dragon Ball Super: Beerus con el tema original, lo que ciertamente da como resultado una escena muy divertida.

“Ahora que tenemos 3 versiones, me parece extremadamente desolador que el episodio 4 no consiga poner de acuerdo a todo el mundo para decir cuál es la mejor versión. Pensaba que el remaster estaba destinado a hacernos olvidar la película y la versión 2015, excepto que todavía vemos a muchísimos fans que prefieren el filme por sus numerosos puntos positivos y a aquellos que prefieren la banda sonora y las partes cortadas de la versión 2015”, comentó un fan en redes sociales.

Los fanáticos creen que un grave problema del anime es que usa como base la versión de 2015, lo que impide hacer grandes cambios y obliga a los animadores a reciclar escenas.

El cambio en las canciones y la banda sonora decepciona a los fanáticos de Dragon Ball Super

En consecuencia, muchos acontecimientos de la serie original quedan olvidados y el ritmo se siente demasiado acelerado. Por ejemplo, Goku aterriza de inmediato en la planta baja del barco en Dragon Ball Super: Beerus tras su llegada, en lugar de descender poco a poco tal como sucedía en el anime de 2015.

El episodio 4 también hizo otro cambio más sutil que puede pasar desapercibido: Shenlong ya no se asusta cuando ve a Bills, el Dios de la Destrucción. Son ese tipo de ajustes los que hacen que Dragon Ball Super: Beerus se sienta como un show más serio, pese a que, en esencia, narra la misma historia que ya conocemos.

GOKU APARECE! LE PIDE ESPERAR A BEERUS! 🫣✨



Dragon ball super Beerus capitulo 4#DragonBallSuper #ドラゴンボール超 pic.twitter.com/4dYe9wdgu2 — DBSuperHD M𝕏  (@DBSuperHDMX) November 1, 2026

Está por verse si el resto de la serie cumple con las expectativas de los fanáticos, ya que el capítulo 3 también decepcionó por eliminar el baile de bingo. El episodio 5 se estrenará el domingo 8 de noviembre, y presentará la batalla entre Bills y Goku Super Saiyajin Dios.

Dragon Ball Super Beerus si fuese bueno: pic.twitter.com/vaA8GiyRjQ — Simplemente DB (@DB_Simplemente) November 1, 2026

Pero cuéntanos, ¿estás de acuerdo con las quejas? ¿Te gustó el cambio musical? Déjanos leerte en los comentarios.

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