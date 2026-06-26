XBOX camina sobre la cuerda floja y trabaja a marchas forzadas para mejorar su posición en la industria. Reportes aseguran que la división de juegos de Microsoft pasará por una fuerte reestructuración para ser realmente un negocio rentable.

Como parte de esta estrategia, Asha Sharma, jefa de XBOX, quiere acelerar los ciclos de desarrollo de franquicias clave para la marca, como The Elder Scrolls y Fallout. Bethesda trabaja desde hace tiempo en nuevas entregas de ambas sagas, pero es un hecho que han tardado demasiado en llegar. Por ello, XBOX quiere The Elder Scrolls VI y Fallout 5 lleguen lo antes posible.

Bruce Nesmith, excreativo de Bethesda y diseñador principal de Skyrim, desconfía de los planes de XBOX, pues considera que acelerar el desarrollo de estos juegos tan importantes es un error y que, al final, podrían decepcionar a los millones de fanáticos que los esperan.

Video relacionado: Masacre en XBOX: ¡Nadie está a salvo de “Hacha” Sharma!

Veterano de Bethesda critica el plan de XBOX para acelerar el próximo The Elder Scrolls y Fallout

Ha pasado más de una década desde el lanzamiento de The Elder Scrolls V: Skyrim y Fallout 4, así que los fanáticos de ambas franquicias están impacientes. La mala noticia es que todo indica que The Elder Scrolls VI y Fallout 5 aún tardarán bastante en llegar.

De acuerdo con reportes recientes, Microsoft dio luz verde a un plan para acelerar el desarrollo de las icónicas franquicias de Bethesda, por medio de una inyección de capital. De esta forma, se espera que futuras entregas de las sagas lleguen en menos tiempo a las manos de sus fans.

XBOX sabe que las expectativas por The Elder Scrolls VI son enormes, mientras que Fallout 5 sería ideal para capitalizar el éxito que tuvo la serie live-action de la franquicia en la televisión. Sin embargo, Bruce Nesmith cree que acelerar los desarrollos sería un error.

Durante una entrevista con FRVR (vía GamingBolt), el veterano de Bethesda aseguró que acelerar la creación de The Elder Scrolls VI y Fallout 5 puede generar problemas y, al final, crear una enorme decepción entre los jugadores.

Acortar los tiempos de desarrollo podría afectar la calidad y la escala de cada nueva entrega de Bethesda

Cree que acortar los tiempos de desarrollo es uno de los mayores riesgos que puede tomar un estudio, pues implica “aumentar los recursos o reducir las características del juego, o ambas cosas”. Explicó que los tiempos de desarrollo más cortos pueden traducirse en ventajas como lanzamientos más frecuentes, tal como lo quiere XBOX; sin embargo, esto hace que los proyectos tengan menor calidad.

“En mi opinión, los mayores riesgos de acortar los plazos de desarrollo son la calidad, la reducción de funciones, la falta de pulido o los errores. Lo que se hace al final termina relegándose a un segundo plano para terminar el juego a tiempo. Y claro, un desarrollo más rápido daría como resultado secuelas más rápidas. Pero esa no es la pregunta correcta. Esas secuelas corren el riesgo de decepcionar a los fans”, aseguró Nesmith.

Las secuelas como un problema para XBOX y toda la industria

El desarrollador considera que XBOX y Bethesda tienen un enorme reto por delante con The Elder Scrolls VI y Fallout 5. Desde su perspectiva, las secuelas se han convertido en un problema para la industria, pues todos esperan que cada nuevo juego sea mejor y más ambicioso que el anterior.

Este enfoque hace que los nuevos juegos requieran mucho tiempo para completarse, por lo que la estrategia de XBOX choca con los planes de Bethesda para sus franquicias estelares. Nesmith lo ve como “un callejón sin salida”, pues hacer títulos más ambiciosos también requiere más tiempo y recursos.

“Las editoras lo exigen. Los fans lo exigen. Pero hacer algo más grande no es linealmente más difícil. Es geométricamente más difícil. En pocas palabras, se obtienen rendimientos decrecientes al añadir personal y tiempo. Un 20% más de personal o tiempo se traduce en una mejora inferior al 20%”, explicó el desarrollador.

Los planes de XBOX no encaja con la enorme ambición que Bethesda tiene con sus franquicias

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con XBOX.

Video relacionado: El iceberg de The Elder Scrolls V: Skyrim

Fuente