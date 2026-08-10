Durante las últimas semanas surgieron rumores sobre una posible colaboración de uno de los personajes más icónicos de los videojuegos con Fortnite. Ahora, finalmente llegó la confirmación que muchos jugadores esperaban.

La cuenta oficial de Sonic the Hedgehog en X publicó un breve teaser que revela parte de lo que llegará al Battle Royale. Además, la cuenta de SEGA en YouTube compartió el mismo video con el título “HACKING Now: Sonic In For..t...”.

Green Hill podría llegar a Fortnite

El teaser muestra primero a alguien intentando hackear una computadora. Después, la escena cambia completamente y presenta una zona que parece estar inspirada en Green Hill, uno de los lugares más reconocibles de la franquicia de SEGA.

En el video aparece Peely corriendo por el escenario, mientras una figura con apariencia de Sonic se enrolla y atraviesa un aro a gran velocidad. La escena dura apenas unos segundos, pero fue suficiente para que los jugadores comenzaran a buscar pistas.

Una de las teorías apunta a que esta mecánica podría estar relacionada con un objeto mítico. De acuerdo con las especulaciones de la comunidad, permitiría a los jugadores adoptar una posición similar a la de Sonic y desplazarse rápidamente por el mapa.

Por ahora, Epic Games no ha explicado oficialmente cómo funcionará esta colaboración. Sin embargo, el teaser deja bastante claro que Sonic tendrá presencia durante la próxima temporada.

Aquí lo puedes ver:

This new “Fortnite” Zone feels oddly familiar… pic.twitter.com/YbJS7or8rU — Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) August 10, 2026

La espera por Sonic en el juego será corta

Uno de los mejores puntos es que todo indica que la colaboración con Sonic llegará desde el primer día de la nueva temporada de Fortnite. La descripción del video publicado por SEGA menciona directamente al juego y señala que estará disponible el 20 de agosto, fecha que coincide con el Chapter 7 Season 4 de la entrega.

Gracias a esto, los jugadores podrán descubrir las novedades de la colaboración desde el comienzo de la nueva temporada.

Además, la comunidad encontró otro detalle interesante en el fondo del teaser. Las nubes parecen tener formas inspiradas en Tetris.

Esto coincide con pistas mostradas anteriormente en pósters relacionados con las próximas colaboraciones de Gaming Legends del título, aunque aún no hay confirmación de que dicha saga forme parte de la temporada.

Toca esperar para conocer qué es lo que ofrecerá Fortnite a partir del 20 de agosto.

¿Qué te parece la llegada de Sonic a Fortnite? ¿Qué otra franquicia de videojuegos te gustaría ver en esta temporada? Cuéntanos en los comentarios.

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