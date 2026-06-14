Microsoft estaría preparando cambios importantes para el futuro de XBOX. Un nuevo reporte señala que la compañía no solo quiere acelerar el desarrollo de sagas como Halo, Fallout y The Elder Scrolls, sino que también analiza distintos escenarios para reorganizar su división de videojuegos.

De acuerdo con información publicada por el medio The Information, Microsoft aprobó una estrategia impulsada por la directora ejecutiva de XBOX, Asha Sharma, cuyo objetivo es aumentar la inversión en las franquicias más importantes de la marca para que sus nuevos juegos lleguen en menos tiempo al mercado.

La noticia llega en un momento clave para XBOX, pues la compañía atraviesa una profunda reestructuración interna mientras intenta redefinir su lugar dentro de la industria tras años de cambios, adquisiciones y resultados mixtos.

Microsoft quiere que Fallout, Halo y The Elder Scrolls tarden menos años en regresar

Según el reporte, Microsoft ya dio luz verde a un plan para destinar más recursos a sus propiedades intelectuales más importantes. El objetivo sería acelerar los ciclos de producción de series como Halo, Fallout y The Elder Scrolls, franquicia RPG cuya sexta entrega es uno de los videojuegos más esperados del mundo entero.

La situación de estas franquicias explica por qué la compañía estaría preocupada. Han pasado más de 10 años desde el lanzamiento de Fallout 4, mientras que Skyrim debutó hace casi 15 años. Por su parte, The Elder Scrolls VI fue anunciado oficialmente en 2018 y, hasta ahora, los jugadores apenas han visto un breve teaser.

En el caso de Halo, la situación tampoco ha sido sencilla. Aunque Halo Infinite fue concebido como el futuro de la franquicia, el juego dejó de recibir contenido importante en 2025 y muchos fans consideran que la saga lleva años sin encontrar una dirección clara.

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Xbox incluso estaría evaluando separarse de Microsoft

Quizá el dato más llamativo del reporte es que Microsoft no habría descartado opciones mucho más radicales para el futuro de XBOX.

Fuentes citadas por The Information aseguran que la empresa analiza distintos escenarios organizacionales, incluyendo convertir Xbox en una subsidiaria independiente o incluso estructurarla de una forma que facilite una eventual venta en el futuro.

Por ahora no existe ninguna decisión oficial ni planes inmediatos para ejecutar estos cambios. Sin embargo, el hecho de que la compañía esté considerando estas posibilidades refleja el nivel de transformación que atraviesa actualmente la marca.

El gran reto de Microsoft: lanzar más juegos sin sacrificar calidad

Aunque aumentar la inversión parece una solución lógica, acelerar el desarrollo de videojuegos no siempre garantiza mejores resultados.

Las producciones modernas de gran presupuesto requieren equipos enormes, largos periodos de desarrollo y procesos cada vez más complejos. Microsoft posee algunas de las franquicias más valiosas de la industria gracias a estudios como Bethesda Game Studios, 343 Industries y Obsidian Entertainment, pero el verdadero desafío será encontrar la forma de lanzar nuevas entregas con mayor frecuencia sin comprometer la calidad que esperan los jugadores.

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