La ironía de la industria en la actualidad es que podemos ver los anuncios más espectaculares mientras en el interior todo se cae a pedazos. Hace unos días, se celebró el éxito del XBOX Games Showcase y hoy se habla de la incertidumbre en el futuro de la marca.

Un nuevo reporte expuso los planes de Microsoft para con su negocio de videojuegos toda vez que los resultados no cumplen con las expectativas.

En un escenario catastrófico, podría haber decisiones radicales y polémicas, como la separación e incluso la apertura para alianzas estratégicas.

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Microsoft no descarta una escisión o convertir a XBOX en una subsidiaria

De acuerdo con un reporte de The Information, 3 fuentes internas en Microsoft que optaron por el anonimato revelaron los planes que analiza la compañía sobre el futuro de XBOX.

De inicio, se revela que el negocio de videojuegos todavía genera interés en la empresa liderada por Satya Nadella y es por eso que hay planes para invertir en grandes franquicias como Halo, Fallout y más. Esto se confirmó en días recientes por parte de Matthew Ball, jefe de estrategia, quien aseguró que pondrán más atención en las IP más populares, aunque eso implica no hacerlo para los productos de nicho.

Ahora bien, el que haya planes no significa que Microsoft tenga la idea de cumplirlos por cuenta propia. Es ahí donde llega la polémica.

El reporte señala que entre la baraja de posibilidades que analiza Microsoft se encuentra convertir a XBOX en una subsidiaria, impulsar una escisión o incluso abrir las puertas para una alianza estratégica que permita compartir inversiones y riesgos.

Al respecto, se menciona que Satya Nadella y Amy Hood considerarían opciones si hay potencial de éxito y XBOX deja de ser una responsabilidad completa para la empresa.

"Mientras Microsoft se prepara para reformar su problemática unidad de juegos XBOX, no ha descartado escindir o reestructurar la unidad como una subsidiaria de propiedad total, lo que podría facilitar su venta, o crear una empresa conjunta con otros socios, según 3 personas con conocimiento directo de las discusiones“.

The Information: Microsoft Has Considered Spinning Out Xbox, Plans New ‘Halo,’ ‘Fallout’ Games https://t.co/kpghOvaq7l



"As Microsoft gets ready to overhaul its struggling Xbox gaming unit, it hasn't ruled out spinning out or restructuring the unit as a wholly-owned subsidiary,… pic.twitter.com/dsISZoCPAy — Wario64 (@Wario64) June 12, 2026

¿Qué pasaría si XBOX se vuelve subsidiaria o se separa de Microsoft?

Vamos con cada escenario. En caso de que Microsoft decida convertir a XBOX en una subsidiaria, la actual marca de gaming se volvería una empresa con el control de las operaciones de hardware, software, servicios, etc., pero la empresa matriz sería Microsoft con 100%.

Sin embargo, esto abre la puerta para repartir ese porcentaje con socios estratégicos. Al mismo tiempo, XBOX tendría autonomía para tomar sus decisiones, aunque también asumiría las consecuencias en caso de malos resultados.

Si Microsoft toma el camino de la escisión, XBOX se convertiría en una compañía independiente o semi independiente.

Microsoft podría crear la empresa XBOX para realizar la separación y transferir activos como hardware, software y servicios. En ese caso, Microsoft participaría como accionista principal.

Por otra parte, una separación completa dejaría a XBOX con libertad total y como empresa tendría que restructura su directiva, organización y procesos, además de que necesitaría operar con inversiones de diversos accionistas.

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