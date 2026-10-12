Los detalles sobre Intergalactic: The Heretic Prophet son muy escasos, pues Naughty Dog decidió trabajar en silencio hasta su revelación completa que será en algún momento de 2027. El único avance del exclusivo de PlayStation sugiere que será un título de acción, enfocado en el combate y la narrativa.

Un antiguo miembro del estudio habló recientemente sobre sus expectativas en el proyecto, que será protagonizado por la actriz Tati Gabrielle. El desarrollador sueña con que Intergalactic: The Heretic Prophet se inspire en antiguas franquicias de Naughty Dog, como Jak and Daxter y Crash Bandicoot.

Sin embargo, el creativo considera que, al final, el estudio se inspirará en otras populares sagas de PlayStation, principalmente God of War, la IP de Santa Monica Studio.

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Intergalactic: The Heretic Prophet debería inspirarse en Jak and Daxter y Crash Bandicoot, según exmiembro de Naughty Dog

Antes de The Last Us, Naughty Dog trabajó en una gran variedad de franquicias que pasaron a la historia por su gran legado para PlayStation. Algunas de las más emblemáticas fueron Jak and Daxter y Crash Bandicoot, que marcaron una evolución para los juegos de aventura y los plataformeros.

Precisamente por su importancia, un exmiembro del estudio considera que Intergalactic: The Heretic Prophet debería retomar algunos elementos de dichas franquicias. A Rico Flores, quien trabajó en la compañía como animador, le gustaría que Naughty Dog regresara al combate basado en fotogramas clave, sistema que usó en Jak and Daxter y Crash Bandicoot.

Por si no lo sabes, el combate basado en fotogramas clave es un sistema donde las animaciones de ataque y bloqueo se crean cuadro por cuadro y no con tecnología de captura de movimiento, tal como sucede en los juegos modernos. Flores cree que Intergalactic: The Heretic Prophet será un título increíble que se beneficiaría de dicho sistema.

“Tengo muchas ganas de verlos volver a un estilo de combate más parecido al de Jak and Daxter, con fotogramas clave, porque Naughty Dog era un estudio que usaba mucho los fotogramas clave en su momento con Crash Bandicoot y Jak and Daxter y todos esos. Había un talento increíble en fotogramas clave, con técnicas de estiramiento y compresión. Pero luego se volvió hiperrealista”, afirmó el exmiembro del estudio.

Flores quedó impactado con el primer trailer de Intergalactic: The Heretic Prophet, pero también aceptó que hubo detalles que no le gustaron del todo. Pese a ello, le dará una oportunidad, pues está convencido de que será genial y se inspirará en otra popular franquicia de PlayStation.

Exmiembro de Naughty Dog confía en Intergalactic: The Heretic Prophet

Intergalactic: The Heretic Prophet podría tener un combate similar al de God of War

Flores confía en que Naughty Dog logrará crear un sistema de combate muy dinámico e impresionante para Intergalactic: The Heretic Prophet. Considera que podría ser tan espectacular como el de God of War, que se ha convertido en el modelo a seguir para muchas franquicias.

Naughty Dog podría retomar fácilmente lo aprendido por Santa Monica Studio, pero Flores cree que su antiguo estudio sorprenderá con algo único que fascinará a los jugadores de PlayStation.

“Creo que, con Intergalactic, como el combate es un poco más dinámico, van a hacer un combate un poco más loco que el que tenías. Se notaba cuando luchaba contra el robot gigante y saltaba por los aires con una espada. Saltaba 4.5 metros. Pensé: ‘¡Qué increíble!’. Eso será más como God of War o algo así. Pero quiero ver su versión de eso, porque ha pasado mucho tiempo", concluyó Flores.

God of War podría ser una de las inspiraciones para Intergalactic: The Heretic Prophet

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