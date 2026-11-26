LO QUE DEBES SABER

Manni L. Pérez, quien interpreta a Lucía Caminos en Grand Theft Auto 6, expresó su agradecimiento a los seguidores tras el lanzamiento del juego

Debido a acuerdos de confidencialidad, la actriz mantuvo su papel en secreto hasta el lanzamiento, a pesar de las especulaciones por parte de los fans

Otros miembros del reparto, entre ellos Dylan Rourke y Manny Perez, también celebraron el éxito de GTA 6

Grand Theft Auto 6 estuvo en el horno por mucho tiempo, y los fanáticos tuvimos que esperar lo que parecía una eternidad para ponerle las manos encima y explorar todo lo que tenía por ofrecer. Pero también es fácil asumir que Manni L. Pérez y el resto actores que participaron en el proyecto estaban incluso más ansiosos por finalmente presenciar el lanzamiento oficial.

Lo anterior lo decimos porque la comunidad logró identificar a los miembros del elenco varios años antes del estreno. Si bien todas las pistas apuntaban a que ciertos actores de TV y cine estaban involucrados, los acuerdos de confidencialidad impedían que el talento hablara sobre el tema y diera una confirmación.

Eso cambió una vez que la nueva entrega de la franquicia llegó a las tiendas el pasado 19 de noviembre de 2026. Ahora, una semana después del estreno de uno de los videojuegos más importantes de la historia, Manni L. Pérez por fin compartió su primer comunicado oficial.

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Manni L. Pérez habla por primera vez sobre Grand Theft Auto 6

Tras la primera presentación de GTA 6 a finales de 2023, la comunidad realizó una investigación exhaustiva para dar con los actores que interpretan a la dupla protagónica. Si bien se barajaron varias opciones, los jugadores fueron muy astutos y llegaron a la conclusión de que Manni L. Pérez era la persona detrás de Lucía Caminos.

Los fans afirmaron en aquel momento que la actriz estadounidense tenía un tono de voz muy parecido al del personaje principal del juego de Rockstar Games, y muchos otros también destacaron las similitudes físicas. A pesar de que todas las pistas estaban sobre la mesa, Manni L. Pérez guardó silencio y se abstuvo de hablar sobre el tema.

A finales de octubre de 2026, menos de un mes antes del lanzamiento de Grand Theft Auto 6, la actriz realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta personal de Instagram. Para sorpresa de nadie, gran parte de los comentarios de los fanáticos que asistieron al stream hacían referencia al título de mundo abierto.

Al final, la confirmación de que Manni L. Pérez era Lucía Caminos llegó en la forma de una nominación en The Game Awards 2026. Después del lanzamiento, la actriz cambió la foto de perfil de su cuenta de Instagram y puso una imagen de su personaje; sin embargo, y por increíble que parezca, aún no hacía un comunicado oficial.

Eso acaba de cambiar. Una semana después del estreno de GTA 6, la actriz publicó un breve mensaje en el que reconoce que los últimos días fueron un torbellino de emociones. También agradeció el apoyo de los miles de nuevos fanáticos que la empezaron a seguir.

“Estos últimos días fueron una vorágine, y sólo quiero tomarme un momento para agradecerles. Gracias a todos los nuevos seguidores, a todos los mensajes bonitos y a la recepción tan positiva que tuvo el juego y mi personaje”, comentó la actriz.

“Dediqué casi una década a dar vida a Lucía. Ha sido una parte muy importante de mi vida, y estoy inmensamente agradecida de que ahora pueda ser una pequeña parte de la suya. ¡Felices fiestas a todos!”, comentó Manni L. Pérez.

Tras años de rumores, Manni L. Pérez finalmente agradeció el apoyo y cariño de los fans de GTA 6

Actores de Grand Theft Auto 6 celebran el éxito del juego

Antes de firmar para formar parte de GTA 6, Manni L. Pérez tuvo participaciones breves en programas de televisión como Chicago PD, la Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales y Jessica Jones. En los últimos años trabajó en pocos proyectos, pero es entendible debido a que el título de mundo abierto seguramente consumió gran parte de su tiempo.

De igual forma, la actriz interpretó a un personaje secundario en Grand Theft Auto 5 y una trabajadora de un casino en GTA Online.

Si bien es la primera vez que Manni L. Pérez habla abiertamente de su trabajo en el videojuego de Rockstar Games, otros miembros del reparto ya abordaron el tema en sus respectivas redes sociales. Uno de ellos fue Dylan Rourke, quien interpreta al segundo protagonista: Jason Duval.

“Fuimos testigos durante años del trabajo de los artesanos más dedicados y talentosos que existen en la industria de los videojuegos. Es un verdadero honor para nosotros colaborar en este testimonio, a escala mundial, de la creatividad, el ingenio y la férrea voluntad humana. Aprendimos mucho y aún nos queda mucho por aprender. Luchen por lo que aman y manténgase humildes”, comentó Dylan Rourke.

Por su parte, Manny Perez, quien da vida a Raúl Bautista, es mucho más activo en redes sociales. En una serie de publicaciones, confirmó que compró por primera vez un PlayStation 5 para jugar Grand Theft Auto 6. “¡Amigo, esto es una locura! Mira qué real se ve. Aún intento aprender, pero me encanta. Es una locura”, comentó.

De igual forma, Lexie Shoaibi, la actriz detrás de Mandy, confesó que su fama repentina es algo “agridulce” debido a que muchas personas intentan suplantar su identidad en Internet, con cuentas falsas.

Manni L. Pérez, Dylan Rourke y otros actores que conforman el reparto de Grand Theft Auto 6 celebraron el lanzamiento exitoso

Pero cuéntanos, ¿qué opinas del trabajo actoral que se hizo en el juego? Déjanos leerte en los comentarios.

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