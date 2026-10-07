El lanzamiento de GTA VI sigue provocando movimientos en el calendario de videojuegos. Ante la llegada del que apunta a ser uno de los estrenos más importantes de la historia del medio, varias compañías han colocado sus proyectos antes o después de noviembre para evitar competir directamente con Rockstar.

No obstante, hay una excepción bastante llamativa: Nintendo. La compañía decidió mantener el lanzamiento del esperado The Legend of Zelda: Ocarina of Time apenas 2 semanas antes de GTA VI. Para Aakash Gupta, experto en estrategia de producto y crecimiento que trabajó en varias compañías, incluida Epic Games, esta decisión dice mucho sobre la confianza que Nintendo tiene en sus seguidores.

Nintendo decidió no hacerse a un lado

Gupta analizó el calendario de lanzamientos y describió estas decisiones como un “juego de gallina”: cuando el proyecto más grande de la industria ocupa una fecha, las demás compañías tienen que decidir si se mantienen firmes o se apartan.

En su opinión, prácticamente toda la industria optó por moverse para no quedar atrapada bajo la enorme atención que recibirá GTA VI. Nintendo, por el contrario, decidió seguir adelante con The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

“Son la única compañía en la industria con una base de fans lo suficientemente leal para hacer esa apuesta”, afirmó Gupta.

El experto considera que la situación tiene sentido porque GTA VI no estará disponible en las consolas de Nintendo, mientras que el público de ambas experiencias tampoco es exactamente el mismo. Eso le permite a Nintendo confiar en que los jugadores de Nintendo Switch 2 acudirán por una de las aventuras más importantes de la historia de la compañía.

Zelda: Ocarina of Time contra GTA VI

La curiosa coincidencia incluso llegó a Saturday Night Live, donde un sketch intentó presentar la rivalidad entre ambos lanzamientos. Lo que ocurrió con el público fue bastante revelador: la reacción hacia Zelda terminó siendo mucho más entusiasta de lo que el programa aparentemente esperaba.

Gupta tomó este momento como una señal de lo que podría ocurrir cuando ambos juegos finalmente estén disponibles. Desde su perspectiva, la reacción de los espectadores demuestra que The Legend of Zelda: Ocarina of Time no necesita competir directamente con GTA VI para generar enorme interés.

Además, la separación de 2 semanas le da al remake un pequeño espacio para respirar antes de que Rockstar tome prácticamente toda la conversación de la industria. Por eso, la decisión de Nintendo de mantener cierta distancia entre los lanzamientos podría ser importante.

Ahora falta descubrir si la confianza de Nintendo realmente dará frutos.

¿Crees que Ocarina of Time podrá mantener la atención de los jugadores frente a GTA VI? ¿O Rockstar terminará acaparando toda la conversación después de su lanzamiento? Cuéntanos en los comentarios.

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