Debido a su enorme popularidad, Fortnite es uno de los juegos que más filtraciones ha sufrido a lo largo de su historia. Múltiples insiders han revelado colaboraciones y todo tipo de novedades antes de que Epic Games las haga oficiales.

A principios de este año, la situación dio un giro inesperado, pues el estudio descubrió que un trabajador era el responsable de muchas de las filtraciones del Battle Royale. El contratista compartía la información en redes sociales tras la identidad de AdiraFN, muy conocido entre la comunidad.

Epic Games no se quedó con los brazos cruzados, pues despidió a su empleado y lo demandó por compartir información confidencial. El caso por fin llegó a su fin y el filtrador evitará la cárcel, pero recibirá una sanción por parte del estudio.

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AdiraFN, filtrador de Fortnite, no pisará la cárcel tras la demanda de Epic Games

AdiraFN ganó relevancia muy rápido entre la comunidad de Fortnite. Por medio de sus redes sociales, compartió información sobre supuestas colaboraciones con franquicias de renombre, como Game of Thrones, Kingdom Hearts, Marvel Rivals, K-Pop Demon Hunters y He-Man.

A principios de marzo, supimos que la verdadera identidad de AdiraFN era Hayden Cohen, un contratista que trabajó en Epic Games y aprovechó su posición para obtener información sobre las próximas colaboraciones de Fortnite.

El contratista tenía prohibido compartir cualquier tipo de dato confidencial sobre el Battle Royale, pues había firmado varios acuerdos de confidencialidad. Epic Games lo descubrió ya que filtró información que sólo conocían sus trabajadores y que no se podía obtener mediante minería de datos.

Cohen fue despedido y enfrentó una demanda por violar los acuerdos de confidencialidad. Meses después de iniciado el conflicto, por fin sabemos que pasará con AdiraFN. El filtrador se salvará de un castigo tan severo como pisar la cárcel, pero aún así será sancionado por las autoridades debido a una petición especial que hizo Epic Games.

Epic Games demandó a Hayden Cohen por filtrar colaboraciones del Battle Royale

¿Qué sanción recibirá el filtrador de Fortnite: Battle Royale?

En su demanda, Epic Games argumentó que Cohen “se apropió indebidamente de información confidencial” y “la difundió públicamente a través de sus cuentas anónimas en redes sociales como X (anteriormente Twitter) y Discord”.

En un reciente comunicado, el estudio confirmó que llegó con un acuerdo con el filtrador. Natalie Munoz, directora de comunicaciones de Epic Games, reveló que solicitaron a una orden judicial a un tribunal para que Cohen “no puedan volver a publicar ni compartir información confidencial de Epic”. De lo contrario, será castigado con todo el peso de la ley.

El acuerdo prohíbe al acusado volver a “poseer, acceder, usar o divulgar cualquier información confidencial o secreto comercial de Epic”. Incluso, será sancionado si se descubre que ayuda a otras personas a filtrar detalles del futuro de Fortnite.

Epic Games sigue sin tregua su batalla contra los filtradores de Fortnite

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