Los fans de los RPG de acción tienen una nueva propuesta para seguir de cerca. El equipo de desarrollo Anima Project presentó Anima: Song from the Abyss, una aventura de fantasía oscura que buscará conquistar a los jugadores con una historia profunda, combates dinámicos y un mundo lleno de secretos.

El proyecto está ambientado en el universo de Anima: Beyond Fantasy y ya tiene una ventana de lanzamiento confirmada para 2027. El título llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

Un viaje al corazón del Abismo

La historia comienza a bordo de un enorme dirigible imperial. Todo cambia cuando, de forma inexplicable, gran parte de la tripulación desaparece. Mientras una fuerza desconocida acecha la nave, Soren, el último caballero encargado de protegerla, intenta salvar una peligrosa reliquia perteneciente a una civilización olvidada.

Sin embargo, sus acciones provocan una catástrofe. Al liberar accidentalmente a una entidad legendaria encerrada dentro del artefacto, el dirigible termina estrellándose en un misterioso reino conocido como el Abismo.

Tras el accidente, la enigmática Noein ofrece a Soren una oportunidad para sobrevivir. A cambio, deberá ayudarla a descubrir la verdad detrás de una canción relacionada con la desaparición de una antigua civilización.

El título incluye combates llenos de acción

Uno de los elementos más llamativos de Anima: Song from the Abyss será la posibilidad de controlar a 2 protagonistas distintos. Los jugadores podrán alternar entre ambos personajes mientras exploran diferentes escenarios y enfrentan peligros cada vez mayores.

El sistema de combate combinará acción en tiempo real con mecánicas tradicionales de RPG. Además, cada personaje contará con habilidades únicas que podrán desbloquearse y personalizarse durante la aventura.

El juego también permitirá fabricar armas y crear diferentes combinaciones de habilidades para adaptar la experiencia al estilo de cada jugador.

Jefes gigantes y decisiones que importan

La exploración tendrá un papel importante dentro de la aventura. Según sus responsables, el mundo esconderá múltiples secretos para descubrir.

Los jugadores también encontrarán enormes enemigos, desde criaturas similares a dragones hasta monstruos legendarios con mecánicas únicas.

Por ahora, Anima Project no ha revelado una fecha específica de lanzamiento, pero la propuesta ya luce como una de las apuestas más interesantes para los amantes de la fantasía oscura y los RPG de acción.

¿Te llama la atención la propuesta de Anima: Song from the Abyss? ¿Crees que puede convertirse en uno de los RPG más interesantes de 2027? Cuéntanos en los comentarios.

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