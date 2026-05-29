El lanzamiento de Stray en Nintendo Switch 2 debía ser una buena noticia para quienes ya tenían el juego en la primera consola híbrida. Sin embargo, varios jugadores descubrieron un problema inesperado apenas llegó la nueva versión.

La situación llamó la atención rápidamente en redes sociales. Muchos usuarios reportaron que la actualización gratuita prometida simplemente no aparecía en la tienda digital. Ahora, Annapurna Interactive confirmó oficialmente que existe un error relacionado con el sistema de descuentos de la eShop.

Annapurna Interactive ya trabaja con Nintendo para solucionar el problema

De acuerdo con la compañía, quienes poseen Stray digitalmente en Nintendo Switch deberían recibir un descuento del 100% para obtener la versión de Nintendo Switch 2. El problema es que dicho beneficio actualmente no se está aplicando correctamente.

La empresa explicó que el fallo proviene directamente del backend de la tienda digital. Por esa razón, algunos usuarios siguen viendo la nueva edición con precio completo, incluso si ya compraron el juego anteriormente.

Annapurna Interactive aseguró que ya trabaja junto con Nintendo para corregir la situación durante los próximos días. Además, pidió disculpas por las molestias ocasionadas:

“El lanzamiento de hoy de Stray en Nintendo Switch 2 estaba planeado para incluir un descuento del 100% para quienes ya poseen digitalmente Stray en Nintendo Switch (excepto en Japón). Debido a un error en el backend de la tienda, este descuento no se está aplicando correctamente.”

Stray y más juegos ya están disponibles en el servicio de suscripción

Stray sigue siendo uno de los indies más queridos de los últimos años

Desde su debut original, Stray logró destacar gracias a su propuesta diferente. El juego pone a los jugadores en el papel de un gato callejero que explora una ciudad futurista habitada por robots.

Su llegada a Nintendo Switch 2 llamó la atención porque permite disfrutar la aventura con mejoras técnicas y mejor rendimiento. Por eso, muchos fans esperaban descargar la actualización apenas estuviera disponible.

Por ahora, los usuarios afectados deberán esperar a que Nintendo y Annapurna Interactive arreglen el problema en la eShop. La buena noticia es que ambas compañías ya confirmaron que trabajan en ello.

¿Ya intentaste descargar la actualización de Stray en Nintendo Switch 2? ¿Crees que este tipo de errores afectan mucho los lanzamientos digitales? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente