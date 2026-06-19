La industria de los videojuegos está de luto, pues acaba de perder a uno de sus compositores veteranos más talentosos. Esta mañana se confirmó el fallecimiento de Robert “Bobby” Caskin Prince lll, mejor conocido como Bobby Prince, músico que trabajó en importantes franquicias.

Se ganó un lugar en la industria gracias a su asombroso trabajo en DOOM, Wolfenstein 3D y demás títulos que redefinieron y marcaron el rumbo de la industria. Por ello, muchos jugadores y creativos de la talla de John Romero lo recordaron con cariño tras su muerte, a los 81 años.

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Bobby Prince y su legado sonoro para la industria

Bobby Prince nació el 12 de marzo de 1945 en Madison, Indiana, Estados Unidos. Desde pequeño, demostró su interés por la música, así que desde temprana edad empezó a desarrollar sus habilidades en varios instrumentos.

Luego de graduarse de la Escuela Secundaria de Athens y asistir a la Universidad de Georgia, empezó a tocar en diversas bandas de la localidad junto a su hermano David Prince. Una vez que completó su servicio militar en la Guerra de Vietnam, su pasión por la música lo acercó a la industria de los videojuegos, donde se desempeñó como compositor y diseñador sonoro.

Creó música y efectos para aclamados videojuegos, y tuvo una estrecha relación con id Software y 3D Realms. Los jugadores han disfrutado su trabajo en el primer DOOM, DOOM II, Duke Nukem II, Duke Nukem 3D, Demonstar, diversas entregas de Commander Keen y más títulos.

En mayo de este año, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos reconoció su trayectoria y añadió la banda sonora de DOOM a su programa de preservación. De esta forma, su trabajo ahora es considerado como parte del patrimonio cultural del país.

Bobby Prince (1945-2026)

Su estilo de composición, muchas veces frenético y potente, se inspiró en el heavy metal. Gracias a su amistad con John Romero, se acercó a la música de bandas como Alice in Chains, Pantera y Metallica, que sirvieron como inspiración para su trabajo en DOOM.

De acuerdo con su obituario, Bobby Prince murió el pasado 16 de junio de forma pacífica, rodeado de su familia y seres queridos.

Jugadores y desarrolladores se despiden de una leyenda

Los fans de DOOM y demás franquicia usaron las redes sociales para recordar el legado de Bobby Prince y desearle paz tras su partida. Muchos recordaron con nostalgia cómo su trabajo sonoro los sorprendió hace décadas y marcó un precedente para toda la industria.

En su cuenta de X, id Software recordó sus creaciones y afirmó que la música de Prince vivirá para siempre. Por su parte, John Romero publicó un breve mensaje para lamentar el fallecimiento del músico y diseñador:

“En Romero Games lamentamos profundamente el fallecimiento de Bobby Prince. Dejó una huella imborrable en los videojuegos y en mi vida”, escribió el aclamado desarrollador.

Everyone at Romero Games is deeply saddened to learn of the passing of Bobby Prince. He left an incredible mark on games and on my life. pic.twitter.com/xy7XBMR3n4 — John Romero 🤘🏽 (@romero) June 19, 2026

George Broussard, cofundador de 3D Realms, recordó su relación con el compositor y los tiempos cuando trabajaron en Duke Nukem 3D. Destacó su versatilidad y su gran compromiso por encontrar aquellos sonidos que le dieran vida a los mundos de sus juegos.

“A menudo se podía encontrar a Bobby con una grabadora recorriendo la oficina, registrando sonidos para algún juego. Era un placer tenerlo en la oficina y se sentía como un miembro más del equipo”, explicó Broussard. “Creaba melodía tras melodía que podías tararear mentalmente. Su música era pegajoza. Podía pasar sin esfuerzo de la música alegre y optimista de Cosmo’s Cosmic Adventure o Commander Keen a la música oscura y melancólica de DOOM“.

En LEVEL UP lamentamos el fallecimiento de Bobby Prince y deseamos que encuentre paz en su descanso final.

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