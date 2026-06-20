Una tragedia sacudió a la industria de los videojuegos este fin de semana. Claude Guillemot, cofundador de Ubisoft y presidente de Guillemot Foundation, falleció a los 69 años en un accidente aéreo registrado en La Baule, Francia, su país natal.

En 1986, Claude y sus hermanos —Yves, Michel, Gérard y Christian Guillemot— fundaron uno de los estudios más reconocidos de la industria, que alcanzó la fama internacional gracias a franquicias como Assassin’s Creed, Far Cry, Splinter Cell, Rainbow Six, entre muchas otras.

Lo que inició como una pequeña empresa de distribución se convirtió pronto en uno de los editores de videojuegos más grandes del mercado. Esto fue posible, en gran medida, gracias al trabajo de Claude, quien se desempeño en cargos corporativos.

Lo que sabemos sobre la muerte de Claude Guillemot

Ayer se registró un accidente aéreo en La Baule, zona turística de Francia donde, según el periódico Ouest-France (vía Reuters), se iba a celebrar un espectáculo aéreo este fin de semana. Un avión Cessna 421, con 2 personas abordo, se estrelló en un campo durante una maniobra de aterrizaje fallida.

Los bomberos de Loire-Atlantique acudieron al lugar para atender la emergencia y confirmaron que ambos tripulantes fallecieron en el impacto. Uno de ellos era Claude Guillemot, cofundador y ejecutivo de Ubisoft.

Franck Louvrie, alcalde de La Baule, confirmó los datos de la aeronave, que había despegado de Rennes. Al llegar a lugar de los hechos, los bomberos encontraron el vehículo en llamas. Se especula que el acompañante de Guillemot era un instructor del club de vuelo de la localidad.

Testigos del accidente narraron que el avión “estaba en fase de aproximación” cuando, de repente, “dio un giro y se estrelló”. La noticia sacudió a la industria de los videojuegos, pues Claude fue una de las mentes detrás de Ubisoft y uno de los responsables de sus operaciones a nivel internacional.

Claude Guillemot falleció en un trágico accidente a los 69 años

Ubisoft lamentó la partida de Claude Guillemot

Claude Guillemot se desempeñó como vicepresidente ejecutivo de Ubisoft durante años, por lo que estuvo a cargo de las operaciones en el consejo de administración del estudio francés. También fue el presidente de Guillemot Corporation, una empresa familiar dedicada a productos de audio y accesorios para videojuegos.

Por medio de un comunicado, Ubisoft confirmó y lamentó el fallecimiento de Claude Guillemot. Al momento de escribir esto, las autoridades todavía investigan las causas del accidente aéreo.

“En Ubisoft lamentamos profundamente el fallecimiento de Claude Guillemot, cofundador del grupo y presidente de Guillemot Corp., en un accidente. Nuestras condolencias a su familia y seres queridos en estos momentos difíciles. No se harán más declaraciones por el momento”, escribió la compañía.

La compañía publicó un comunicado donde confirmó el fallecimiento de su ejecutivo

En LEVEL UP lamentamos el fallecimiento de Claude Guillemot y deseamos que encuentre paz en su descanso final.

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