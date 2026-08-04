La fiebre por DAN DA DAN sigue creciendo, y ahora llegará al mundo de los videojuegos gracias a una nueva colaboración con Honor of Kings. En esta ocasión, el exitoso MOBA anunció un evento especial inspirado en el popular anime que permitirá a los jugadores conseguir objetos exclusivos, participar en diferentes actividades y desbloquear recompensas relacionadas con la serie.

La colaboración ya comenzó y permanecerá activa hasta el 31 de agosto, aunque hay actividades para días específicos. Lo mejor de todo es que los jugadores podrán sumergirse en el universo sobrenatural del anime mediante eventos especiales, una animación de apertura exclusiva y una tienda de canjes dedicada a la colaboración.

¿Qué incluye exactamente la colaboración entre Honor of Kings y DAN DA DAN?

Como parte del evento, los usuarios podrán obtener monedas especiales de DAN DA DAN al completar diferentes desafíos. Estas servirán para desbloquear recompensas exclusivas dentro de la Tienda de canjes.

Entre los contenidos destacados está el aspecto Daji - Momo, disponible mediante canje, y el aspecto Lam - Okarun, que podrá conseguirse en el Evento de Deseo, activo hasta el 31 de agosto.

La colaboración también incorporará el aspecto Mozi - Jiji (Mal de Ojo), disponible entre el 7 y el 31 de agosto mediante el Evento de Deseo. Además, el accesorio de cabeza La Voz del Flujo llegará al evento “Colecciona y canjea” a partir del 20 de agosto.

Los fanáticos también podrán conseguir a la Turbo Abuela como diseño para los súbditos (canjeable por 1 Cristal de Honor), así como al simpático Duendecillo Chiquitita, que se obtendrá mediante un evento gratuito disponible del 14 al 31 de agosto.

Aquí puedes ver el anuncio:

Habrá eventos inspirados en el anime

Cabe mencionar que el primer evento será Investigación, disponible desde ya y hasta el 31 de agosto. En él, los jugadores explorarán lugares relacionados con ovnis y sitios embrujados inspirados en el universo de DAN DA DAN, todos ellos para obtener monedas de canje y un título exclusivo.

Posteriormente, del 7 al 31 de agosto, llegará Despertar del Poder Espiritual. En este modo especial, los jugadores controlarán a Okarun mientras intentan llevar a Momo a un lugar seguro, evitando a la temible Turbo Abuela y a los Serpoianos.

¿Qué es DAN DA DAN?

Para quienes aún no conocen la serie, DAN DA DAN es un anime de acción, comedia y elementos sobrenaturales basado en el exitoso manga de Yukinobu Tatsu. La historia sigue a Momo, una estudiante que cree en los fantasmas pero no en los extraterrestres, y a Okarun, un joven que piensa exactamente lo contrario.

Después de tratar de demostrar quién tiene la razón, ambos descubren que los fantasmas, los yokai y los alienígenas existen. A partir de ese momento, Momo despierta poderes espirituales y Okarun obtiene una maldición que le concede habilidades sobrenaturales, obligándolos a enfrentar juntos amenazas cada vez más peligrosas.

¿Planeas conseguir los aspectos de Momo y Okarun en Honor of Kings? ¿Cuál es tu personaje favorito de DAN DA DAN? Cuéntanos en los comentarios.

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