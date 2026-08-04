La inteligencia artificial es la tecnología del momento, y actualmente la industria de los videojuegos intenta descubrir cuál es la mejor manera de implementarla en sus proyectos. Los responsables de Stellar Blade: Blood Rain creyeron que era una buena idea utilizar esa herramienta para la campaña de marketing, pero la reacción de la comunidad fue muy negativa.

A pesar de las críticas, el director de SHIFT UP salió a la defensa del video generado con IA y pidió a los fanáticos que vean ese trabajo con la mentalidad correcta. Y claro, los seguidores de la franquicia no dudaron en mostrar su inconformidad y arremeter contra el artista surcoreano.

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Kim Hyung-Tae defendió el video musical de Stellar Blade: Blood Rain

A finales de julio, la segunda entrega de la franquicia de acción reapareció con un nuevo material tras permanecer en las sombras durante semanas. Los fanáticos se llevaron una enorme decepción al descubrir que se trataba de un video musical generado parcial o completamente con IA.

Evie, el nuevo personaje principal de la franquicia, es el protagonista del video musical, pues aparece como una cantante y bailarina de K-Pop mientras interpreta el tema Wanna Be In Love. Todo eso mientras recorre aleatoriamente algunos escenarios que están inspirados en la ciudad que se vio en el primer trailer de Stellar Blade: Blood Rain.

Los fanáticos criticaron de inmediato el material generado con inteligencia artificial, y destacaron los errores típicos de esa clase de contenido: desde textos que carecen de sentido hasta movimientos inexpresivos. En un momento es posible observar una imagen de la película K-Pop Demon Hunters y el logo oficial de Sony en una cámara.

En redes sociales, una persona cuestionó a SHIFT UP sobre por qué se utilizó la IA en lugar de a los artistas y empleados del estudio. Sorpresivamente, el director Kim Hyung-Tae respondió ese comentario y justificó la decisión bajo el argumento de que los creativos de la compañía diseñaron a Evie en primer lugar.

El jefe del equipo surcoreano también señala que el video musical está renderizado con base a personajes, diseños y assets que los desarrolladores crearon primero.

“Evie, el personaje principal de este video, fue creado de pies a cabeza por nuestros talentosos artistas y modeladores durante más de un año de trabajo. La IA no lo hace desde 0. Está renderizado basándose en los datos, diseños y creaciones que nuestro equipo hizo. Realmente apreciaríamos si pueden ver el trabajo con esa mentalidad”, comentó el artista.

Kim Hyung-Tae desapareció de las redes sociales después de ese comentario, y no respondió otras inquietudes de los fanáticos. Pero algo está claro: sus palabras hicieron poco para apaciguar el descontento de la comunidad.

Kim Hyung-Tae salió a la defensa del controversial video de Stellar Blade: Blood Rain

SHIFT UP está a favor de la IA

En la sección de comentarios del post en X, decenas de jugadores señalaron que el video musical de Stellar Blade: Blood Rain ni siquiera respeta el trabajo de los artistas de SHIFT UP, pues cambia constantemente el diseño y las facciones de Evie en cada plano. Otros también lamentaron que un ilustrador reconocido en la industria apoye a la inteligencia artificial.

En este momento, el video musical sigue disponible en el canal oficial de SHIFT UP en YouTube, y actualmente acumula 1 millón de reproducciones. El hecho de que aún esté publicado demuestra que los desarrolladores siguen firmes con su postura, a pesar de las críticas de los fanáticos.

Lo anterior resulta poco sorprendente, pues se sabe de antemano que el estudio surcoreano es un defensor ferviente de la inteligencia artificial. A principios de este año, el director Kim Hyung-Tae puntualizó que esas herramientas son cruciales para que los equipos de países más pequeños puedan competir contra China o Estados Unidos.

Además, el creativo señaló que la IA permite a “una persona realizar el trabajo de 100”, lo que, según su opinión, aumenta el valor de los artistas y empleados.

Por ahora, se desconoce si Stellar Blade: Blood Rain tendrá arte o contenido generado con inteligencia artificial. Los fanáticos se muestran más escépticos que nunca, e incluso hay quienes señalan que el primer trailer oficial de la secuela ya muestra material hecho con IA. SHIFT UP aún no responde a esas acusaciones.

SHIFT UP, estudio de Stellar Blade, es un defensor de la IA

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de las declaraciones de Kim Hyung-Tae? Déjanos leerte en los comentarios.

Stellar Blade: Blood Rain tendrá un lanzamiento multiplataforma, pero en este momento carece de una fecha de estreno. Encontrarás más noticias relacionadas con él si visitas esta página.

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