Sword Art Online es posiblemente una de las franquicias más fáciles de trasladar a un videojuego; al final del día, la historia del anime transcurre dentro de un MMORPG, lo que abre un gran abanico de posibilidades. Por suerte, una de las entregas más ambiciosas e interesantes de la serie está muy cerca y ya puedes probarla gratis.

Hablamos de Echoes of Aincrad, un JRPG de acción que se aleja de las travesías de Kirito y Asuna para presentar una historia original que intentará aprovechar al máximo el concepto del show animado. ¿Cumplirá con las expectativas? Falta poco para descubrirlo, pero mientras tanto ya puedes explorar una pequeña fracción de esta aventura.

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Ya disponible el demo gratuito de Echoes of Aincrad, el nuevo juego de SAO

El nuevo videojuego de la franquicia llegará a las tiendas y estará disponible para XBOX Series X|S, PlayStation 5 y PC el próximo 10 de julio, aunque los fanáticos nipones podrán disfrutarlo un día antes. ¿Estás muy emocionado y ya quieres jugarlo? En ese caso, presta atención a la siguiente información.

Hace un par de días, Bandai Namco y Game Studio revelaron que Echoes of Aincrad de Sword Art Online tendría un demo gratuito que permitiría a los fanáticos probar una parte de la campaña principal. La fecha finalmente llegó, así que ya puedes descargarlo y explorar una cantidad considerable de niveles.

El demo debutó este 15 de junio de 2026 en PC como parte de los festejos del Steam Next Fest. Los fanáticos de consolas deberán ser más pacientes, pues la versión de prueba del JRPG llegará a XBOX Series X|S y PlayStation 5 un día después, es decir, el martes 16 de junio.

Ahora bien, ¿qué ofrece esta pequeña probadita del más reciente videojuego ambientado en el mundo de Sword Art Online? De acuerdo con el avance oficial, la demostración de Echoes of Aincrad da acceso a un total de 5 misiones, lo que debería ser tiempo suficiente para conocer el contexto de la historia y entender los sistemas básicos del gameplay.

Otro punto positivo es que el demo incluye todos los tipos de arma, así que tendrás la oportunidad de probar el arsenal completo y encontrar el arquetipo que más se adapte a tu estilo de juego. También tendrás la oportunidad de subir de nivel y enfrentarte a numerosos enemigos.

Tristemente, Bandai Namco no reveló si el progreso que se realice en la prueba de Sword Art Online: Echoes of Aincrad se trasladará a la versión final, tal como sucede en otros títulos. Vale la pena señalar que si reservas su copia recibirás sin costo extra un paquete de armas adicionales.

El demo gratuito de Sword Art Online Echoes of Aincrad ya está disponible en PC, y pronto llegará a XBOX y PS5

El próximo videojuego de Sword Art Online es un RPG single-player

Como su nombre deja claro, Echoes of Aincrad nos traslada a Aincrad, un mundo peligroso en el que 10,000 jugadores quedaron atrapados en el juego de realidad virtual. La historia se inspira en el primer arco del anime original, donde el VRMMORPG se transforma en una aventura letal.

A diferencia de otros videojuegos de la franquicia Sword Art Online, este nuevo proyecto de Game Studio se aleja de los protagonistas de la serie animada y presenta un nuevo abanico de personajes. Tú asumirás el rol de un avatar completamente personalizable, y en tu aventura por sobrevivir podrás encontrarte con Kirito, Asuna y otras caras conocidas.

En Echoes of Aincrad, tendrás la oportunidad de ajustar tu estilo de combate al ajustar tus estadísticas, habilidades, equipo e incluso acompañantes. Aunque el contexto narrativo nos traslada a un MMORPG, es pertinente recalcar que este proyecto de Bandai Namco es un título single-player.

El juego de Sword Art Online es protagonizado por nuevos personajes, pero kirito hace acto de presencia

Pero dinos, ¿ya descargaste el demo gratuito? Comparte tu experiencia en los comentarios.

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