Una triste realidad que hay que afrontar es que el hardware y los videojuegos son cada vez más caros, así que hoy es muy importante prestar atención a las ofertas para ahorrar dinero. Por suerte, aún existen alternativas que ofrecen descuentos especiales o regalos. Precisamente, pronto podremos obtener gratis un par de propuestas muy interesantes en PC.

Eso será posible gracias a una promoción de tiempo limitado que estará disponible a partir de la próxima semana en una de las tiendas de PC más populares. La cereza en el pastel es que es innecesario suscribirse a un servicio, realizar una compra previa o cumplir con otros requisitos molestos.

Efectivamente, para aprovechar esta oferta de 100% de descuento sólo será necesario tener una cuenta activa en dicho launcher, lo que es totalmente gratuito.

Como muchos ya adivinaron, esta promoción llega cortesía de la Epic Games Store, el eterno rival de Steam que intenta atraer nuevos usuarios con su ya tradicional campaña de videojuegos gratuitos. Así es, todos los usuarios sin excepción pueden reclamar sin costo 2 o más títulos cada jueves como parte de esta iniciativa.

Video relacionado: Grandes franquicias de terror - Del Peor al Mejor

Epic Games Store regalará Echo Generation y Luto

Con algunas excepciones, la tienda suele revelar la lista de los títulos que obsequiará con una semana de antelación. Es por eso que ya sabemos que pronto será posible obtener 2 juegos para PC: Echo Generation y Luto, los cuales se ofrecerán a los jugadores de la plataforma a partir de la próxima semana.

El primer juego en la lista es Echo Generation: Midnight Edition, un título de acción y aventura que presenta un sistema de combate por turnos. Esta propuesta independiente desarrollada por Cococucumber debutó originalmente en 2024, y recibió reseñas muy positivas en aquel entonces.

Este RPG ambientado en la década de 1990 nos traslada a la Ciudad Arce, donde ocurren todo tipo de fenómenos paranormales. Nuestro protagonista y sus amigos deben completar misiones mientras luchan contra monstruos e intentan descifrar el secreto detrás de una misteriosa conspiración.

Echo Generation: Midnight Edition será uno de los próximos regalos semanales de la tienda de PC

Sin duda, Echo Generation recuerda rápidamente a Stranger Things por su concepto y ambientación retro. Vale la pena destacar que la Epic Games Store ofrecerá gratis la Midnight Edition, una versión mejorada que añade nuevos efectos visuales, viaje rápido, un sistema de combate más equilibrado y otras mejoras de calidad de vida.

El segundo videojuego que se regalará en la tienda de PC es, nada más y nada menos, que Luto, un llamativo videojuego de terror psicológico que toma mucha inspiración de PT y otros títulos del género, como Amnesia. En esta aventura narrativa, asumimos el papel de un hombre que, de forma misteriosa, queda atrapado en su casa.

Este videojuego indie creado por el estudio Broken Bird Games presenta un trasfondo muy serio, pues explora temas relevantes como la pérdida y, como su nombre indica, el luto. En cuanto a la jugabilidad, estamos ante una experiencia de exploración y resolución de acertijos.

Luto tiene reseñas muy positivas en Steam, con un índice de aprobación de 85%. Los jugadores de PC deberían tenerlo bajo su radar y darle una oportunidad tan pronto esté disponible gratis a través de la Epic Games Store. Y sí, es una promoción que permite ahorrar mucho dinero.

Del 16 al 23 de julio de 2026, Luto estará disponible gratis en la Epic Games Store

Echo Generation: Midnight Edition cuesta $24.99 USD en la tienda de Epic Games, mientras que Luto normalmente se ofrece por $19.99 USD. Hablamos de un total de casi $45 USD.

Ya disponibles los juegos gratuitos de la Epic Games Store

Recordamos que será necesario ser pacientes, pues Echo Generation: Midnight Edition y Luto aún no forman parte de la promoción de la Epic Games Store. Ambos títulos se ofrecerán gratis a todos los jugadores de PC del 16 al 23 de julio de 2026.

Mientras esperamos, recordamos que ya están disponibles de forma completamente gratuita los obsequios de esta semana. Hablamos de Nova Lands, un RPG de mundo abierto con aspecto pixelart en el que deberemos construir fábricas y explorar islas; y Tattoo Tycoon, un simulador de taller de tatuajes.

Ambos videojuegos ya se ofrecen sin costo a los usuarios de PC, y la promoción permanecerá vigente hasta el jueves 16 de julio.

A continuación, compartimos la lista completa de los nuevos juegos gratuitos de la Epic Games Store:

Nova Lands ― Disponible sin costo del 9 al 16 de julio de 2026

Tattoo Tycoon ― Disponible sin costo del 9 al 16 de julio de 2026

Echo Generation: Midnight Edition ― Disponible gratis del 16 al 23 de julio de 2026

Luto ― Disponible gratis del 16 al 23 de julio de 2026

Pero dinos, ¿qué opinas de los nuevos regalos? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con la Epic Games Store o da clic aquí para encontrar más juegos gratis de PC y consolas.

Video relacionado: Epic Game Store: ¿vencerá a Steam?

Fuente