Call of Duty: Modern Warfare 4 dejó de ser un secreto a voces y finalmente se dejó ver al mundo por primera vez con un avance espectacular que muestra la campaña single-player. Los fanáticos más fieles tendrán la oportunidad de adquirir la edición más cara de la nueva entrega a un precio más bajo gracias a un descuento especial.

La serie de Activision sigue los pasos del resto de la industria, así que cada nuevo título debuta en múltiples versiones. La Vault Edition es el paquete más completo porque incluye contenido extra y beneficios adicionales para el modo multijugador y otros apartados de la experiencia.

Adquirir este paquete supone una gran inversión, pero los jugadores que tengan en su historial otros juegos de la franquicia tendrán la oportunidad de adquirir dicha edición en formato digital para CoD: Modern Warfare 4 a un precio más accesible gracias a una nueva iniciativa.

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Call of Duty: Modern Warfare 4 ofrece una rebaja por “fidelidad”

Mediante una nueva publicación en su blog oficial, Activision compartió más información sobre la próxima aventura del Capitán Price y su Fuerza Operativa 141. Como parte del anuncio oficial, se presentó el nuevo “descuento por fidelidad”, que permitirá a ciertos fanáticos obtener la Vault Edition digital de $100 USD por una menor cantidad de dinero.

Hay varias maneras de obtener este beneficio, pero todas tienen como objetivo recompensar el fanatismo de los jugadores. Eso sí, hay un par de consideraciones.

En primer lugar, Activision ofrecerá 10% de descuento a los jugadores que hayan jugado o tengan en su colección alguno de los títulos participantes en formato digital o en físico. Ni CoD: Warzone ni Call of Duty Mobile se toman en cuenta para la promoción por un simple motivo: son free-to-play.

Los juegos de la franquicia que califican para esta oferta son los siguientes:

Call of Duty: Modern Warfare (2019)

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered (2020)

Call of Duty: Black Ops Cold War

Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Modern Warfare II (2022)

Call of Duty: Modern Warfare III (2023)

Call of Duty: Black Ops 6

Call of Duty: Black Ops 7

Otra forma de obtener el descuento de 10% para la Vault Edition de Call of Duty: Modern Warfare 4 es haber jugado alguno de los títulos anteriores mediante Xbox Game Pass y tener una membresía activa en uno los planes del servicio de suscripción. También se puede aprovechar esta promoción si anteriormente se reclamó un juego a través de PlayStation Plus.

Es importante señalar que esta rebaja especial sólo aplica a pedidos anticipados y compras en preventa de la versión digital, por lo que la oferta dejará de estar disponible el 23 de octubre de 2026. El descuento sólo se aplicará a la edición más cara, así que la versión básica de $70 USD tampoco participa en esta promoción.

Jugadores pueden aprovechar esta oferta para comprar la edición más cara de CoD: Modern Warfare 4 a un precio más bajo

¿Qué incluye COD: Modern Warfare 4 Vault Edition?

Si bien 10% de descuento es una cantidad pequeña en el gran esquema de las cosas, se agradece al tener en cuenta que la Vault Edition está disponible por $100 USD. Cualquier rebaja es bienvenida, pues compensa el precio elevado. Ahora bien, ¿qué incluye este paquete especial?

La versión más cara de Call of Duty: Modern Warfare 4 ofrece mucho contenido premium, incluido acceso anticipado a la Beta abierta, 3 aspectos de operador, una colección de armas exclusivas, la variante BlackCell para el Battle Pass de la primera temporada y una bonificación de despliegue para DMZ.

Activision confirmó que los jugadores que reserven una copia digital de la próxima entrega obtendrán automáticamente acceso a la sesión de prueba. En cambio, aquellos que adquieran el título en formato físico deberán obtener un código a través del distribuidor participante en el que se realizó la compra.

Es importante aclarar que el descuento de fidelidad de 10% sólo se aplica dentro de la misma plataforma y en la cuenta en la que está cualquiera de los títulos participantes. Además, la rebaja no se aplica a la actualización de $30 USD; es decir, es imposible reservar por adelantado la versión estándar y luego hacer el upgrade a la Vault Edition para aprovechar la oferta.

Este es el contenido que se incluye en la Vault Edition del nuevo CoD: MW4

Call of Duty: Modern Warfare 4 se lanzará oficialmente el 23 de octubre de 2026 para Xbox Series X|S, PC, PlayStation 5 y, para sorpresa de muchos, Nintendo Switch 2. Este será el primer título en más de 10 años en llegar a una consola de la compañía japonesa.

Pero dinos, ¿qué opinas de esta iniciativa? Déjanos leerte en los comentarios.

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