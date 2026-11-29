SNK ha tomado la decisión arriesgada de lanzar un personaje nuevo cada mes, un comprimiso que cumplió durante todo 2026. Fatal Fury: City of the Wolves es el único juego de peleas que ha tenido esta constancia, incluso, ha sobrepasado las expectativas al incluir un lanzamiento doble en octubre con los personajes de Tokyo Revengers.

Esta iniciativa ha permitido que el juego amplíe su plantel de peleadores a gran velocidad, porque suma un total de 36 personajes contemplando el lanzamiento de Reina de Tekken 8 en diciembre de este año. Esto es beneficioso, ya que hay una gran variedad de peleadores, pero también creó un problema que se nota a primera vista. Fatal Fury: City of the Wolves tiene demasiados personajes y su interfaz no estaba preparada para recibirlos.

Yasuyuki Oda, productor de SNK, reconoció recientemente que la pantalla de selección de personajes se saturó y, de seguir así, será cada vez más difícil acomodarlos en la pantalla. El creativo compartió esta situación a través de X, y adelantó que SNK ya trabaja en algunos ajustes para resolver esta situación, pero la actualización tardará en llegar.

Así se veía la pantalla de selección de personajes de Fatal Fury: City of the Wolves en su lanzamiento

El problema de diseño no parece ser grave, pero los directivos de SNK creen que es necesario cambiar por completo la interfaz del juego de peleas. En especial si en 2027 la compañía continúa con el mismo ritmo, ya que de ser así se sumarían al menos 12 nuevos peleadores.

Esta situación no resulta una sorpresa si consideramos el ritmo de lanzamientos que ha mantenido el juego. Desde su debut en abril de 2025, Fatal Fury: City of the Wolves ha recibido personajes invitados, entre ellos Ken y Chun-Li de Street Fighter, Kenshiro de Fist of the North Star y los protagonistas de Tokyo Revengers, Manjiro Sano (Mikey) y Ken Ryuguji (Draken).

As we add new characters every month, the character selection screen has become increasingly cluttered. We’re working on improvements, but they will take some time. We apologize for the inconvenience and appreciate your patience. #FatalFury #CotW — Yasuyuki Oda 小田泰之 (@snk_oda) November 21, 2026

Por ahora, SNK no ha compartido detalles sobre los cambios que implementará en la interfaz ni una fecha en concreto, pero llama la atención el interés de SNK por atender las necesidades de los jugadores. Incluir tantos personajes es algo positivo, pero con el tiempo se creó una bola de nieve que merece ser atendida.

Esta es la pantalla de personajes de Fatal Fury: City of the Wolves con los 35 personajes disponibles

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta situación? ¿Te parece que es un problema que deberían atender todas las compañías? No olvides dejar tus respuestas al final de esta noticia. Si quieres saber más sobre Fatal Fury: City of the Wolves y otros juegos de pelea puedes visitar esta página.

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